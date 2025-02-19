Помогала военным списаться по состоянию здоровья в Одессе

В Одессе врач за взятку помогала уволиться из армии — детали
Врач одесской частной клиники за деньги помогала военным увольняться со службы. Правоохранители задержали женщину, и теперь ей грозит от трех до восьми лет заключения с конфискацией имущества.
Об этом сообщает Одесская областная прокуратура.
Подробности дела
По данным следствия, медик обещала служащему ВСУ за вознаграждение "решить вопрос" относительно его увольнения по состоянию здоровья. Она заверила, что может повлиять на членов военно-врачебной комиссии, создать необходимую историю болезни и продолжить его стационарное лечение. За это она хотела 4,5 тысячи долларов, 3 из которых — в качестве предоплаты. Ее задержали в служебном кабинете во время получения первой части взятки. Правоохранители устанавливают полный круг участников, причастных к этой схеме.
Какое наказание грозит
Женщине сообщили о подозрении по ч. 3 ст. 369-2 Уголовного Кодекса Украины (получение неправомерной выгоды). За содеянное ей грозит лишение свободы на срок от трех до восьми лет с конфискацией имущества.
Напомним, недавно мы писали о 10 туристах, которых задержали возле границы с Приднестровьем. А также о главе сельсовета в Одесской области, который требовал 12 тысяч долларов с предпринимателя.
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