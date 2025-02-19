Помогала военным списаться по состоянию здоровья в Одессе

Фигурантка с полицией. Фото: Одесская областная прокуратура

Врач одесской частной клиники за деньги помогала военным увольняться со службы. Правоохранители задержали женщину, и теперь ей грозит от трех до восьми лет заключения с конфискацией имущества.

Об этом сообщает Одесская областная прокуратура.

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Подробности дела

По данным следствия, медик обещала служащему ВСУ за вознаграждение "решить вопрос" относительно его увольнения по состоянию здоровья. Она заверила, что может повлиять на членов военно-врачебной комиссии, создать необходимую историю болезни и продолжить его стационарное лечение. За это она хотела 4,5 тысячи долларов, 3 из которых — в качестве предоплаты. Ее задержали в служебном кабинете во время получения первой части взятки. Правоохранители устанавливают полный круг участников, причастных к этой схеме.

Какое наказание грозит

Женщине сообщили о подозрении по ч. 3 ст. 369-2 Уголовного Кодекса Украины (получение неправомерной выгоды). За содеянное ей грозит лишение свободы на срок от трех до восьми лет с конфискацией имущества.

Напомним, недавно мы писали о 10 туристах, которых задержали возле границы с Приднестровьем. А также о главе сельсовета в Одесской области, который требовал 12 тысяч долларов с предпринимателя.