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Хакерская атака РФ — одесситам приходили странные сообщения

19 февраля 2025 21:25
Басюл Елена - редактор
Басюл Елена
редактор
Взлом провайдера и сообщение одесситам
Мужчина со смартфоном. Фото иллюстративное: Pixabay
Басюл Елена - редактор
Басюл Елена
редактор

Россияне взломали один из крупнейших интернет-провайдеров в Украине Lanet.UA. От его имени людям поступают сообщения, где Одесскую область называют частью РФ.

Информация об этом распространяется по соцсетям.

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19,02,2025-р xdiqxiqtidzzant
Приходившие сообщения. Фото: скриншот
19,02,2025-р
Приходившие уведомления. Фото: скриншот

Провайдер отреагировал

Интернет-провайдер подтвердил, что его страница в X (Twitter) была взломана, а в Viber была осуществлена рассылка сообщений с использованием альфа-имени. Сейчас доступ к соцсетям уже восстановлен. Кроме того, в компании добавили, что вмешательства во внутренние системы не было, а странная рассылка — остановлена.

"Просим не переходить по подозрительным ссылкам и не реагировать на сообщения, которые могут поступать от имени наших аккаунтов. Вся официальная информация пока публикуется только на нашем сайте и в подтвержденных соцсетях",— говорится на официальной странице Lanet.UA.

Напомним, недавно мы также писали о враче, который помогал военным освободиться. А также про прямой эфир Reuters в центре Киева.

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