Взлом провайдера и сообщение одесситам

Хакерская атака РФ — одесситам приходили странные сообщения
Россияне взломали один из крупнейших интернет-провайдеров в Украине Lanet.UA. От его имени людям поступают сообщения, где Одесскую область называют частью РФ.
Информация об этом распространяется по соцсетям.
Странные сообщения
Пользователи из Одесской области начали получать сообщения о "переходе региона под российскую юрисдикцию" из-за договоренностей между президентами РФ Владимиром Путиным и США Дональдом Трампом.
Провайдер отреагировал
Интернет-провайдер подтвердил, что его страница в X (Twitter) была взломана, а в Viber была осуществлена рассылка сообщений с использованием альфа-имени. Сейчас доступ к соцсетям уже восстановлен. Кроме того, в компании добавили, что вмешательства во внутренние системы не было, а странная рассылка — остановлена.
"Просим не переходить по подозрительным ссылкам и не реагировать на сообщения, которые могут поступать от имени наших аккаунтов. Вся официальная информация пока публикуется только на нашем сайте и в подтвержденных соцсетях",— говорится на официальной странице Lanet.UA.
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