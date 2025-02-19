Взлом провайдера и сообщение одесситам

Мужчина со смартфоном. Фото иллюстративное: Pixabay

Россияне взломали один из крупнейших интернет-провайдеров в Украине Lanet.UA. От его имени людям поступают сообщения, где Одесскую область называют частью РФ.

Информация об этом распространяется по соцсетям.

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Странные сообщения

Пользователи из Одесской области начали получать сообщения о "переходе региона под российскую юрисдикцию" из-за договоренностей между президентами РФ Владимиром Путиным и США Дональдом Трампом.

Приходившие сообщения. Фото: скриншот

Приходившие уведомления. Фото: скриншот

Провайдер отреагировал

Интернет-провайдер подтвердил, что его страница в X (Twitter) была взломана, а в Viber была осуществлена рассылка сообщений с использованием альфа-имени. Сейчас доступ к соцсетям уже восстановлен. Кроме того, в компании добавили, что вмешательства во внутренние системы не было, а странная рассылка — остановлена.

"Просим не переходить по подозрительным ссылкам и не реагировать на сообщения, которые могут поступать от имени наших аккаунтов. Вся официальная информация пока публикуется только на нашем сайте и в подтвержденных соцсетях",— говорится на официальной странице Lanet.UA.

Напомним, недавно мы также писали о враче, который помогал военным освободиться. А также про прямой эфир Reuters в центре Киева.