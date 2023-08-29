Харчування в одеських школах

Харчування в шкільній їдальні. Фото: Олена Буйневич

Цього року сніданками та гарячими обідами під час навчального процесу будуть забезпечені школярі пільгових категорій. Для цього із бюджету Одеської міської ради передбачили відповідне фінансування.

Про це під час брифінгу розказала директорка Департаменту освіти та науки Одеської міської ради Олена Буйневич.

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"У зв’язку з тим, що в школі діти навчаються очно лише 3 години, то всіх школярів 1-4 класів годувати не будемо. Місто розширило перелік дітей пільгової категорії, які отримуватимуть гарячий сніданок або обід коштом міського бюджету. До цих категорій належать: малозабезпечені, особи з інвалідністю, внутрішньопереміщені школярів, а також діти військовослужбовців. До речі, батьки можуть донести документи й дитину будуть забезпечувати гарячим харчуванням 1 раз на день", — зазначила Олена Буйневич.

За її словами, діти пільгових категорій, які навчаються у першу зміну отримують сніданок, а ті, що у другу зміну — обід. Вартість сніданку — 55 грн, а обіду — 80 грн.

Нагадаємо, станом на сьогодні одна із найбільших проблем для одеських школярів — брак друкованих підручників. Найгірша ситуація у 5-6 класах.