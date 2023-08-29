Питание в одесских школах

Питание в школьной столовой. Фото: Елена Буйневич

В этом году завтраками и горячими обедами во время учебного процесса будут обеспечены школьники льготных категорий. Для этого из бюджета Одесского городского совета предусмотрено соответствующее финансирование.

Об этом во время брифинга рассказала директор Департамента образования и науки Одесского городского совета Елена Буйневич.

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"В связи с тем, что в школе дети учатся очно только 3 часа, то всех школьников 1-4 классов кормить не будем. Город расширил перечень детей льготной категории, которые будут получать горячий завтрак или обед за счет городского бюджета. К этим категориям относятся: малообеспеченные, лица с инвалидностью, внутриперемещенные школьники, а также дети военнослужащих. Кстати, родители могут донести документы и ребенка будут обеспечивать горячим питанием 1 раз в день", — отметила Елена Буйневич.

По ее словам, дети льготных категорий, которые учатся в первую смену, получают завтрак, а те, что во вторую смену — обед. Стоимость завтрака — 55 грн, а обеда — 80 грн.

Напомним, на сегодняшний день одна из самых больших проблем для одесских школьников — нехватка печатных учебников. Худшая ситуация в 5-6 классах.