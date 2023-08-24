"Хасан" й "Хімік" проведуть для одеситів  відкритий вишкіл з тактики

Брифінг в Одесі. Фото: mediacenter

Одеські резервісти матимуть можливість взяти участь у відкритому вишколі. Його проведуть інструктори бригади "Азов".

Про це розповіла голова рекрутингу бригади Ярослава Кашка.

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За її словами, серія відкритих вишколів вже успішно пройшла у Києві та Львові. Наступні зустрічі заплановані в Одесі (27 серпня) та Дніпрі (3 вересня).

"Це два двогодинних тренування з азів тактики й тактичної медицини для всіх охочих. Вишкіл розрахований на 60 учасників, де окрім навчання люди зможуть поспілкуватися з інструкторами "Азову". Це хлопці які мають безпосередній військовий досвід, були у Маріуполі на "Азовсталі", пройшли полон і зараз повернулись у стрій. Наприклад, такі відомі військові як "Хасан" й "Хімік"", — сказала Ярослава Кашка.

Ярослава Кашка наголосила, що вишколи завжди є популярними, однак це ознайомча практика, і ніхто не зобов'язує осіб приєднуватися до бригади після навчання. Вона підкреслила, що служба у "Азові" є добровільною і має свідомий характер.

"Наша ціль донести, що служба не покарання і не катування, це свідомий вибір. Є випадки, коли людина хотіла вступити до лав "Азову", але потім передумала і це нормально. Ми нікого не змушуємо йти до кінця, адже основне навчання основне триває чотири тижні і воно доволі важке", — резюмувала Ярослава Кашка.

Нагадаємо, з перших днів війни чоловіки та жінки жертвують своїм життям заради спільної перемоги. Військова 11 бригада, яка несе ім'я Михайла Грушевського, з Південного оперативно-територіального об'єднання Національної гвардії України, закликає усіх, хто готовий захищати рідну землю, долучитися до їхніх рядів.