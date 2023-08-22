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"Стань частиною Перемоги": одеські гвардійці шукають справжніх героїв

22 серпня 2023 19:45
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Анна Мурадова
Редактор
"Стань частиною Перемоги": одеські гвардійці шукають справжніх героїв
Оператор дрона. Фото: lastivka.uav
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор

З перших днів війни, чоловіки та жінки жертвують своїм життям заради спільної перемоги. Військова 11 бригада, яка несе ім'я Михайла Грушевського, з Південного оперативно-територіального об'єднання Національної гвардії України, закликає усіх, хто готовий захищати рідну землю, долучитися до їхніх рядів. 

Про це повідомляють бійці бригади. 

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Кожного дня наші воїни стикаються з випробуваннями, які перевіряють їхню витривалість, згуртованість та силу. Українські захисники - це люди, яких неможливо зупинити або зламати в боротьбі за мирне майбутнє. Їхній героїзм дозволяє цивільному населенню насолоджуватися життям в безпеці.

Кожен має можливість стати часткою майбутньої перемоги та пришвидшити її настання власними зусиллями. Захист Батьківщини сьогодні — це сприяння мирному та безпечному завтра.

Деталі можна дізнатися, зателефонувавши за номером: +38 096 717 30 12

Відправити своє резюме можна на електронну адресу: [email protected]

Успіхи українців бійців

Зазначимо, нещодавно, завдяки точному удару дрона-камікадзе, бійці з підрозділу "Ластівка" 11-ї бригади імені Михайла Грушевського Національної гвардії України знищили ворожий бліндаж. Тим самим одеські гвардійці вчергове продемонстрували свою майстерність.

Нагадаємо, військові з артилерійської 28-ї окремої механізованої бригади ім. Лицарів Зимового Походу продовжують звільняти Україну від окупантів. Цього разу артилеристи вразили ворогів, знищивши гаубицю та бронетехніку на одному з напрямків бойових дій.

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