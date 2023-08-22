"Стань частиною Перемоги": одеські гвардійці шукають справжніх героїв

Оператор дрона. Фото: lastivka.uav

З перших днів війни, чоловіки та жінки жертвують своїм життям заради спільної перемоги. Військова 11 бригада, яка несе ім'я Михайла Грушевського, з Південного оперативно-територіального об'єднання Національної гвардії України, закликає усіх, хто готовий захищати рідну землю, долучитися до їхніх рядів.

Про це повідомляють бійці бригади.

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Кожного дня наші воїни стикаються з випробуваннями, які перевіряють їхню витривалість, згуртованість та силу. Українські захисники - це люди, яких неможливо зупинити або зламати в боротьбі за мирне майбутнє. Їхній героїзм дозволяє цивільному населенню насолоджуватися життям в безпеці.

Кожен має можливість стати часткою майбутньої перемоги та пришвидшити її настання власними зусиллями. Захист Батьківщини сьогодні — це сприяння мирному та безпечному завтра.

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Успіхи українців бійців

Зазначимо, нещодавно, завдяки точному удару дрона-камікадзе, бійці з підрозділу "Ластівка" 11-ї бригади імені Михайла Грушевського Національної гвардії України знищили ворожий бліндаж. Тим самим одеські гвардійці вчергове продемонстрували свою майстерність.

Нагадаємо, військові з артилерійської 28-ї окремої механізованої бригади ім. Лицарів Зимового Походу продовжують звільняти Україну від окупантів. Цього разу артилеристи вразили ворогів, знищивши гаубицю та бронетехніку на одному з напрямків бойових дій.