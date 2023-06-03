Одеські гвардійці показали, як знищили ворожий бліндаж

Бійці ЗСУ ефективно знищують ворога. Фото: Генеральний штаб ЗСУ

Завдяки точному удару дрона-камікадзе, бійці з підрозділу "Ластівка" 11-ї бригади імені Михайла Грушевського Національної гвардії України знищили ворожий бліндаж. Тим самим одеські гвардійці вчергове продемонстрували свою майстерність.

Про це повідомив прессекретар Нацгвардії України Сергій Шенклян.

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Бійці зуміли точним ударом знищити ворожий бліндаж разом з особовим складом. Успішну роботу виконали в Херсонській області.

Нагадаємо, колону російської армії в Донецькій області знищили одеські артилеристи. За даними ОМБр, там було щонайменше 10 одиниць техніки.

Також військові з артилерійської 28-ї окремої механізованої бригади ім. Лицарів Зимового Походу продовжують звільняти Україну від окупантів. Цього разу артилеристи вразили ворогів, знищивши гаубицю та бронетехніку на одному з напрямків бойових дій.

Крім того, вперше в Національній гвардії України на базі 11-ї бригади імені Михайла Грушевського сформований пожежний взвод. Гвардійці були направлені до навчального пункту ДСНС, де пройшли навчання разом з рятувальниками.

Також підрозділи Національної гвардії України, що базуються у Південному оперативно-територіальному об'єднанні, проводять тактичні заняття з особовим складом патрульних підрозділів. Гвардійці з Ізмаїла тренують тактичні дії в складі відділень з оборонною тематикою в лісовій місцевості.