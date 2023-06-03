Одеські гвардійці показали, як знищили ворожий бліндаж
Завдяки точному удару дрона-камікадзе, бійці з підрозділу "Ластівка" 11-ї бригади імені Михайла Грушевського Національної гвардії України знищили ворожий бліндаж. Тим самим одеські гвардійці вчергове продемонстрували свою майстерність.
Про це повідомив прессекретар Нацгвардії України Сергій Шенклян.
Бійці зуміли точним ударом знищити ворожий бліндаж разом з особовим складом. Успішну роботу виконали в Херсонській області.
Нагадаємо, колону російської армії в Донецькій області знищили одеські артилеристи. За даними ОМБр, там було щонайменше 10 одиниць техніки.
Також військові з артилерійської 28-ї окремої механізованої бригади ім. Лицарів Зимового Походу продовжують звільняти Україну від окупантів. Цього разу артилеристи вразили ворогів, знищивши гаубицю та бронетехніку на одному з напрямків бойових дій.
Крім того, вперше в Національній гвардії України на базі 11-ї бригади імені Михайла Грушевського сформований пожежний взвод. Гвардійці були направлені до навчального пункту ДСНС, де пройшли навчання разом з рятувальниками.
Також підрозділи Національної гвардії України, що базуються у Південному оперативно-територіальному об'єднанні, проводять тактичні заняття з особовим складом патрульних підрозділів. Гвардійці з Ізмаїла тренують тактичні дії в складі відділень з оборонною тематикою в лісовій місцевості.