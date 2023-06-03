Одесские гвардейцы показали, как уничтожили вражеский блиндаж

Бойцы ВСУ эффективно уничтожают врага. Фото: Генеральный штаб ВСУ

Благодаря точному удару дрона-камикадзе, бойцы из подразделения "Ласточка" 11-й бригады имени Михаила Грушевского Национальной гвардии Украины уничтожили вражеский блиндаж. Тем самым одесские гвардейцы в очередной раз продемонстрировали свое мастерство.

Об этом сообщил пресс-секретарь Нацгвардии Украины Сергей Шенклян.

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Бойцы сумели точным ударом уничтожить вражеский блиндаж вместе с личным составом. Успешную работу проделали в Херсонской области.

Напомним, колонну российской армии в Донецкой области уничтожили одесские артиллеристы. По данным ОМБр, там было не менее 10 единиц техники.

Также военные из артиллерийской 28-й отдельной механизированной бригады им. Рыцарей Зимнего Похода продолжают освобождать Украину от оккупантов. На этот раз артиллеристы поразили врагов, уничтожив гаубицу и бронетехнику в одном из направлений боевых действий.

Кроме того, впервые в Национальной гвардии Украины на базе 11 бригады имени Михаила Грушевского сформирован пожарный взвод. Гвардейцы были направлены в учебный пункт ГСЧС, где прошли обучение вместе со спасателями.

Также подразделения Национальной гвардии Украины, которые базируются в Южном оперативно-территориальном объединении, проводят тактические занятия с личным составом патрульных подразделений. Гвардейцы из Измаила тренируют тактические действия в составе отделений по оборонной тематике в лесной местности.