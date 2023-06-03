Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Одесса arrow Одесские гвардейцы показали, как уничтожили вражеский блиндаж arrow

Одесские гвардейцы показали, как уничтожили вражеский блиндаж

3 июня 2023 15:00
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор
Одесские гвардейцы показали, как уничтожили вражеский блиндаж
Бойцы ВСУ эффективно уничтожают врага. Фото: Генеральный штаб ВСУ
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор

Благодаря точному удару дрона-камикадзе, бойцы из подразделения "Ласточка" 11-й бригады имени Михаила Грушевского Национальной гвардии Украины уничтожили вражеский блиндаж. Тем самым одесские гвардейцы в очередной раз продемонстрировали свое мастерство.

Об этом сообщил пресс-секретарь Нацгвардии Украины Сергей Шенклян.

Читайте также:

Бойцы сумели точным ударом уничтожить вражеский блиндаж вместе с личным составом. Успешную работу проделали в Херсонской области.

Напомним, колонну российской армии в Донецкой области уничтожили одесские артиллеристы. По данным ОМБр, там было не менее 10 единиц техники.

Также военные из артиллерийской 28-й отдельной механизированной бригады им. Рыцарей Зимнего Похода продолжают освобождать Украину от оккупантов. На этот раз артиллеристы поразили врагов, уничтожив гаубицу и бронетехнику в одном из направлений боевых действий.

Кроме того, впервые в Национальной гвардии Украины на базе 11 бригады имени Михаила Грушевского сформирован пожарный взвод. Гвардейцы были направлены в учебный пункт ГСЧС, где прошли обучение вместе со спасателями.

Также подразделения Национальной гвардии Украины, которые базируются в Южном оперативно-территориальном объединении, проводят тактические занятия с личным составом патрульных подразделений. Гвардейцы из Измаила тренируют тактические действия в составе отделений по оборонной тематике в лесной местности.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
обновлено:

17:52 Как привлечь богатство? Топ-10 сильнейших молитв на деньги

Новость с видео

18:28 Приснились змеи? О чем предупреждает такой сон: значение и толкование

Новость с фото

16:15 К чему снится кровь: значение и толкование сна

06:24 В Украине планируют освободить от военной службы еще одну категорию граждан

22:25Когда можно отказаться от получения повестки: разъяснение юриста

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

06:10 Новые тарифы на электричество: малоимущие и миллионеры будут платить единую цену

Новость с видео

17:36 Повестка — после предъявления паспорта: могут ли военные проверять документы

22:10 Нацкомиссия повысила тарифы на электроэнергию: детали

13:42 Налоговая заглянет в кошельки украинцев: что изменится уже в июле

12:34 Безвиз для Украины под угрозой: в ЕС сделали важное заявление

Актуальное по теме

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Помочь сейчас