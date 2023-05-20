Одеські воїни показали, як знищили ворожу гаубицю та бронетехніку

Бійці виконують бойові задачі. Фото: Генштаб

Військові з артилерійської 28-ї окремої механізованої бригади ім. Лицарів Зимового Походу продовжують звільняти Україну від окупантів. На цей раз артилеристи вразили ворогів, знищивши гаубицю та бронетехніку в одному з напрямків бойових дій.

Про це повідомив полковник Оперативного командування "Південь" ЗСУ Владислав Назаров.

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Бійці продемонстрували майстерність успішно виконавши поставлені бойові задачі. Відео своєї вправної роботи захисники опублікували на сторінці бригади.

Нагадаємо, вперше в Національній гвардії України на базі 11 бригади імені Михайла Грушевського сформований пожежний взвод. Гвардійці були направлені до навчального пункту ДСНС, де пройшли навчання разом з рятувальниками.

Також підрозділи Національної гвардії України, що базуються у Південному оперативно-територіальному об'єднанні, проводять тактичні заняття з особовим складом патрульних підрозділів. Гвардійці з Ізмаїла тренують тактичні дії в складі відділень з оборонною тематикою в лісовій місцевості.

Ще водолази Державної служби з надзвичайних ситуацій та колеги з Комунальної установи рятувальної-водолазної служби провели спільні навчання в акваторії Чорного моря. Вони покращували навички порятунку людей на воді та надання домедичної допомоги постраждалим.