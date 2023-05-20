Одеські воїни показали, як знищили ворожу гаубицю та бронетехніку
Військові з артилерійської 28-ї окремої механізованої бригади ім. Лицарів Зимового Походу продовжують звільняти Україну від окупантів. На цей раз артилеристи вразили ворогів, знищивши гаубицю та бронетехніку в одному з напрямків бойових дій.
Про це повідомив полковник Оперативного командування "Південь" ЗСУ Владислав Назаров.
Бійці продемонстрували майстерність успішно виконавши поставлені бойові задачі. Відео своєї вправної роботи захисники опублікували на сторінці бригади.
Нагадаємо, вперше в Національній гвардії України на базі 11 бригади імені Михайла Грушевського сформований пожежний взвод. Гвардійці були направлені до навчального пункту ДСНС, де пройшли навчання разом з рятувальниками.
Також підрозділи Національної гвардії України, що базуються у Південному оперативно-територіальному об'єднанні, проводять тактичні заняття з особовим складом патрульних підрозділів. Гвардійці з Ізмаїла тренують тактичні дії в складі відділень з оборонною тематикою в лісовій місцевості.
Ще водолази Державної служби з надзвичайних ситуацій та колеги з Комунальної установи рятувальної-водолазної служби провели спільні навчання в акваторії Чорного моря. Вони покращували навички порятунку людей на воді та надання домедичної допомоги постраждалим.