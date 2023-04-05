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Водолази ДСНС на Одещині провели навчання з порятунку людей на воді

5 квітня 2023 19:40
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Анна Мурадова
Редактор
Навчання проходили в Чорному морі
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор

Водолази Державної служби з надзвичайних ситуацій та колеги з Комунальної установи рятувальної-водолазної служби провели спільні навчання в акваторії Чорного моря. Вони покращували навички порятунку людей на воді та надання домедичної допомоги постраждалим. 

Про це повідомляє пресслужба ДСНС в Одеській області.

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"Водолазні служби на "відмінно" справились із поставленими завданнями та ще раз продемонструвати свій професіоналізм. Такі тренування дуже важливі, адже від злагодженості роботи часто залежить найцінніше — життя людини!", — йдеться в повідомленні. 

Під час навчань водолазні служби показали високий рівень підготовки та відмінну злагодженість роботи. Тренування такого роду допомагають водолазам відточувати свої навички та реагувати на будь-які непередбачувані ситуації в режимі реального часу.

Нагадаємо, вперше в Національній гвардії України на базі 11 бригади імені Михайла Грушевського сформований пожежний взвод. Гвардійці були направлені до навчального пункту ДСНС, де пройшли навчання разом з рятувальниками.

Також підрозділи Національної гвардії України, що базуються у Південному оперативно-територіальному об'єднанні, проводять тактичні заняття з особовим складом патрульних підрозділів. Гвардійці з Ізмаїла тренують тактичні дії в складі відділень з оборонною тематикою в лісовій місцевості.

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