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Водолазы ГСЧС в Одесской области провели обучение по спасению людей на воде

5 апреля 2023 19:40
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор
Учения проходили в Черном море
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор

Водолазы Государственной службы по чрезвычайным ситуациям и коллеги из Коммунального учреждения спасательно-водолазной службы провели совместные учения в акватории Черного моря. Они улучшали навыки спасения людей на воде и оказания медицинской помощи пострадавшим.

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС в Одесской области.

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"Водолазные службы на "отлично" справились с поставленными задачами и еще раз продемонстрировать свой профессионализм. Такие тренировки очень важны, ведь от слаженности работы часто зависит самое ценное — жизнь человека!", — говорится в сообщении.

Во время учеб водолазные службы показали высокий уровень подготовки и отличную слаженность работы. Такие тренировки помогают водолазам оттачивать свои навыки и реагировать на любые непредсказуемые ситуации в режиме реального времени.

Напомним, впервые в Национальной гвардии Украины на базе 11-й бригады имени Михаила Грушевского сформирован пожарный взвод. Гвардейцы были направлены в учебный пункт ГСЧС, где прошли обучение вместе со спасателями.

Также подразделения Национальной гвардии Украины, которые базируются в Южном оперативно-территориальном объединении, проводят тактические занятия с личным составом патрульных подразделений. Гвардейцы из Измаила тренируют тактические действия в составе отделений по оборонной тематике в лесной местности.

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