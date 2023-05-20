Одесские воины показали, как уничтожили вражескую гаубицу и бронетехнику
Военные из артиллерийской 28-й отдельной механизированной бригады им. Рыцарей Зимнего Похода продолжают освобождать Украину от оккупантов. В этот раз артиллеристы поразили врагов, уничтожив гаубицу и бронетехнику в одном из направлений боевых действий.
Об этом сообщил полковник Оперативного командования "Юг" ВСУ Владислав Назаров.
Бойцы продемонстрировали мастерство успешно выполнив поставленные боевые задачи. Видео своей умелой работы защитники опубликовали на странице бригады.
Напомним, впервые в Национальной гвардии Украины на базе 11-й бригады имени Михаила Грушевского сформирован пожарный взвод. Гвардейцы были направлены в учебный пункт ГСЧС, где прошли обучение вместе со спасателями.
Также подразделения Национальной гвардии Украины, базирующиеся в Южном оперативно-территориальном объединении, проводят тактические занятия с личным составом патрульных подразделений. Гвардейцы из Измаила тренируют тактические действия в составе отделений по оборонной тематике в лесной местности.
Еще водолазы Государственной службы по чрезвычайным ситуациям и коллеги из Коммунального учреждения спасательно-водолазной службы провели совместные учения в акватории Черного моря. Они улучшали навыки спасения людей на воде и оказания медицинской помощи пострадавшим.