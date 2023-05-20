Одесские воины показали, как уничтожили вражескую гаубицу и бронетехнику

Бойцы выполняют боевые задачи. Фото: Генштаб

Военные из артиллерийской 28-й отдельной механизированной бригады им. Рыцарей Зимнего Похода продолжают освобождать Украину от оккупантов. В этот раз артиллеристы поразили врагов, уничтожив гаубицу и бронетехнику в одном из направлений боевых действий.

Об этом сообщил полковник Оперативного командования "Юг" ВСУ Владислав Назаров.

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Напомним, впервые в Национальной гвардии Украины на базе 11-й бригады имени Михаила Грушевского сформирован пожарный взвод. Гвардейцы были направлены в учебный пункт ГСЧС, где прошли обучение вместе со спасателями.

Также подразделения Национальной гвардии Украины, базирующиеся в Южном оперативно-территориальном объединении, проводят тактические занятия с личным составом патрульных подразделений. Гвардейцы из Измаила тренируют тактические действия в составе отделений по оборонной тематике в лесной местности.

Еще водолазы Государственной службы по чрезвычайным ситуациям и коллеги из Коммунального учреждения спасательно-водолазной службы провели совместные учения в акватории Черного моря. Они улучшали навыки спасения людей на воде и оказания медицинской помощи пострадавшим.