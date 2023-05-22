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Одеські артилеристи знищили колону російської армії

22 травня 2023 19:45
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Беженар Тетяна
журналіст
Одеські артилеристи знищили колону російської армії
Знищення ворожого об’єкта. Фото: 28 окрема механізована бригада імені Лицарів Зимового Походу
8ae1f0e1-478d-4a1c-0ec2-0ed415874c00 - Беженар Тетяна
Беженар Тетяна
журналіст

Колону російської армії  в Донецькій області знищили одеські артилеристи. За даними ОМБр, там було щонайменше 10 одиниць техніки.

Про це повідомляє 28 окрема механізована бригада імені Лицарів Зимового Походу.

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В одеській 28 бригаді показали, як їхні артилеристи знищили колону російської армії на Донеччині. За даними ОМБр, там було щонайменше 10 одиниць техніки.

Зазначимо, 9 травня Сполучені Штати Америки направили безпілотник Northrop Grumman RQ-4B Global Hawk для патрулювання повітряного простору над Чорним морем. За даними моніторингового сервісу, безпілотник не наближається до тимчасово окупованого Криму та вже тривалий час баражує над акваторією на висоті близько 18 кілометрів.

Нагадаємо, ворог використовує нову тактику на півдні Україні. Не маючи змоги використовувати наземні способи ураження, окупанти активізували свою авіацію та безпілотники, які тепер використовують для атак на українські позиції.

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