Одесские артиллеристы уничтожили колонну русской армии

Уничтожение вражеского объекта. Фото: 28 отдельная механизированная бригада имени Рыцарей Зимнего Похода

Колонну российкой армии в Донецкой области уничтожили одесские артиллеристы. По данным ОМБр, там было не менее 10 единиц техники.

Об этом сообщает 28 отдельная механизированная бригада имени Рыцарей Зимнего Похода.

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В одесской 28 бригаде показали, как их артиллеристы уничтожили колонну русской армии в Донецкой области. По данным ОМБр, там было не менее 10 единиц техники.

Напомним, 9 мая Соединенные Штаты Америки направили беспилотник Northrop Grumman RQ-4B Global Hawk для патрулирования воздушного пространства над Черным морем. По данным мониторингового сервиса, беспилотник не приближается к временно оккупированному Крыму и уже долгое время баражирует над акваторией на высоте около 18 километров.

Кроме того, враг использует новую тактику на юге Украины. Не имея возможности использовать наземные способы поражения, оккупанты активизировали свою авиацию и беспилотники, которые теперь используются для атак на украинские позиции.