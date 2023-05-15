Росіяни почали активніше використовувати безпілотники, — Гуменюк

Наталя Гуменюк. Фото: Новини. LIVE

Окупанти почали активніше використовувати безпілотники. Крім БПЛА для розвідки, активізували й ударні типу "Ланцет".

Про це повідомила керівниця пресцентру Сил охорони та оборони Оперативного командування "Південь" Наталя Гуменюк в ефірі телемарафону.

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"Відкинуті дуже далеко на багатьох лініях фронту, вони не можуть сягати артилерією по цілях, тож намагаються атакувати безпілотниками", — зазначає Гуменюк.

Також речниця ОК "Південь" додала, що окупанти прицільно бʼють по замінованих територіях, щоб спровокувати детонацію й продовжити тероризувати мешканців деокупованих територій.

Зазначимо, станом на ранок 15 травня в Чорному морі на бойовому чергуванні знаходиться 6 ворожих кораблів. Ракетоносії наразі відсутні.

Нагадаємо, 9 травня, Сполучені Штати Америки направили безпілотник Northrop Grumman RQ-4B Global Hawk для патрулювання повітряного простору над Чорним морем. За даними моніторингового сервісу, безпілотник не наближається до тимчасово окупованого Криму та вже тривалий час баражує над акваторією на висоті близько 18 кілометрів.