Ворог збільшив кількість бойових кораблів у Чорному морі

Пуск ракет із російських кораблів. Фото: Міністерство оборони РФ

В Чорному морі на бойовому чергуванні перебувають 11 ворожих кораблів. Серед яких 3 носії крилатих ракет "Калібр", загальний залп до 18 ракет.

Про це повідомляють ВМС ЗСУ.

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"На бойовому чергуванні у Чорному моря перебувають 11 ворожих кораблів. Серед яких 3 носії крилатих ракет "Калібр", загальний залп до 18 ракет", — йдеться у повідомленні.

Кораблі в Азовському та Середземному морях

Крім того, в Азовському морі зафіксовано 2 ворожих кораблі, серед яких 1 носій крилатих ракет "Калібр", загальний залп до 8 ракет.

В Середземному морі на бойовому чергуванні перебувають до 5 ворожих кораблів, з них 2 носії крилатих ракет "Калібр", загальний залп до 20 ракет.

"За добу, в інтересах РФ, прохід Керч-Єнікальською протокою здійснили до Азовського моря — 21 судно, з них 3 рухалось у напрямку протоки Босфор та до Чорного моря — 27 суден. З них 7 продовжили рух у напрямку протоки Босфор", — зазначили у ВМС ЗСУ.

Росія порушує Міжнародну конвенцію

РФ продовжує порушувати Міжнародну конвенцію з охорони людського життя на морі 1974 р. (SOLAS), вимикаючи системи автоматичної ідентифікації (AIS), на цивільних суднах в акваторії Азовського моря.

Нагадаємо, вранці 14 травня десять кораблів ворожого флоту продовжували маневри у Чорному морі. Напоготові були 4 ракетоносії, один із яких — підводний.