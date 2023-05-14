Враг увеличил количество боевых кораблей в Черном море
В Черном море на боевом дежурстве находятся 11 вражеских кораблей. Среди которых 3 носителя крылатых ракет "Калибр", общий залп до 18 ракет.
Об этом сообщают ВМС ВСУ.
"На боевом дежурстве в Черном море находятся 11 вражеских кораблей. Среди которых 3 носителя крылатых ракет "Калибр", общий залп до 18 ракет", — говорится в сообщении.
Корабли в Азовском и Средиземном морях
Кроме того, в Азовском море зафиксировано 2 вражеских корабля, среди которых 1 носитель крылатых ракет "Калибр", общий залп до 8 ракет.
В Средиземном море на боевом дежурстве находится до 5 вражеских кораблей, из них 2 носителя крылатых ракет "Калибр", общий залп до 20 ракет.
"За сутки, в интересах РФ, проход Керчь-Еникальским проливом совершили к Азовскому морю — 21 судно, из них 3 двигалось в направлении пролива Босфор и к Черному морю — 27 судов. Из них 7 продолжили движение в направлении пролива Босфор", — отметили в ВМС ВСУ.
Россия нарушает Международную конвенцию
РФ продолжает нарушать Международную конвенцию по охране человеческой жизни на море 1974 г. (SOLAS), отключая систему автоматической идентификации (AIS), на гражданских судах в акватории Азовского моря.
Напомним, утром 14 мая десять кораблей вражеского флота продолжали маневры в Черном море. Среди них 4 ракетоносителя, один из которых — подводный.