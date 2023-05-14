Враг увеличил количество боевых кораблей в Черном море

Пуск ракет с российских кораблей. Фото: Министерство обороны РФ

В Черном море на боевом дежурстве находятся 11 вражеских кораблей. Среди которых 3 носителя крылатых ракет "Калибр", общий залп до 18 ракет.

Об этом сообщают ВМС ВСУ.

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"На боевом дежурстве в Черном море находятся 11 вражеских кораблей. Среди которых 3 носителя крылатых ракет "Калибр", общий залп до 18 ракет", — говорится в сообщении.

Корабли в Азовском и Средиземном морях

Кроме того, в Азовском море зафиксировано 2 вражеских корабля, среди которых 1 носитель крылатых ракет "Калибр", общий залп до 8 ракет.

В Средиземном море на боевом дежурстве находится до 5 вражеских кораблей, из них 2 носителя крылатых ракет "Калибр", общий залп до 20 ракет.

"За сутки, в интересах РФ, проход Керчь-Еникальским проливом совершили к Азовскому морю — 21 судно, из них 3 двигалось в направлении пролива Босфор и к Черному морю — 27 судов. Из них 7 продолжили движение в направлении пролива Босфор", — отметили в ВМС ВСУ.

Россия нарушает Международную конвенцию

РФ продолжает нарушать Международную конвенцию по охране человеческой жизни на море 1974 г. (SOLAS), отключая систему автоматической идентификации (AIS), на гражданских судах в акватории Азовского моря.

Напомним, утром 14 мая десять кораблей вражеского флота продолжали маневры в Черном море. Среди них 4 ракетоносителя, один из которых — подводный.