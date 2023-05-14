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Небезпека обстрілів: у Чорному морі напоготові 4 ракетоносії

14 травня 2023 10:40
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Беженар Тетяна
журналіст
Небезпека обстрілів: у Чорному морі напоготові 4 ракетоносії
Російські кораблі. Фото: Міністерство оборони РФ
1dd1750c-0de6-41db-a726-796202f83d00 - Беженар Тетяна
Беженар Тетяна
журналіст

Десять кораблів ворожого флоту продовжують маневри у Чорному морі. Напоготові 4 ракетоносії, один із яких — підводний.

Про це повідомляють в ОК "Південь".

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"В Чорному морі корабельне угруповання з 10 одиниць продовжує маневри між мисом Тарханкут і Новоросійськом. Напоготові 4 ракетоносії, один з яких підводний. Максимальне спорядження до 25 "Калібрів". Частину ракет ворог випустив під час нічної ракетної атаки",— йдеться у повідомленні.

В оперативному командуванні наголошують, що рівень ракетної загрози залишається високим. А тому закликають громадян не нехтувати попередженнями про повітряну тривогу.

Зазначимо, всьоме за останній місяць росіяни атакують територію України. В ОК "Південь" це пов’язують з активністю на фронті.

Нагадаємо, ворог почав запускати ракети з нових напрямків. Окупанти намагаються знайти для себе оптимальний варіант обходу українських сил ППО.

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