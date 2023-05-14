Небезпека обстрілів: у Чорному морі напоготові 4 ракетоносії
Десять кораблів ворожого флоту продовжують маневри у Чорному морі. Напоготові 4 ракетоносії, один із яких — підводний.
Про це повідомляють в ОК "Південь".
"В Чорному морі корабельне угруповання з 10 одиниць продовжує маневри між мисом Тарханкут і Новоросійськом. Напоготові 4 ракетоносії, один з яких підводний. Максимальне спорядження до 25 "Калібрів". Частину ракет ворог випустив під час нічної ракетної атаки",— йдеться у повідомленні.
В оперативному командуванні наголошують, що рівень ракетної загрози залишається високим. А тому закликають громадян не нехтувати попередженнями про повітряну тривогу.
Зазначимо, всьоме за останній місяць росіяни атакують територію України. В ОК "Південь" це пов’язують з активністю на фронті.
Нагадаємо, ворог почав запускати ракети з нових напрямків. Окупанти намагаються знайти для себе оптимальний варіант обходу українських сил ППО.