Тактика росіян: Гуменюк розповіла, звідки ворог почав запускати ракети

Запуск ракети. Фото: Володимир Струмковський / УНІАН

Ворог почав запускати ракети з нових напрямків. Окупанти намагаються знайти для себе оптимальний варіант обходу українських сил ППО.

Про це повідомила керівниця пресцентру Сил охорони та оборони Оперативного командування "Південь" Наталя Гуменюк в ефірі телемарафону.

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"Вони намагаються використовувати різні способи та напрямки. Заходять не тільки з півдня, або з Каспію як вони зазвичай це роблять — використовують вже й північний напрямок. Також використовують відволікаючі маневри із застосуванням С-300. Таким чином намагаються розпорошити нашу увагу й дезорієнтувати сили ППО", — зазначила Наталя Гуменюк.

Зазначимо, вночі ворог завдав по України ракетного удару. Сьогодні різні тилові регіони можуть опинитись під загрозою ракетних атак. Водночас ворог може витримувати паузу, щоб створити додаткове нервове напруження. Коли очікувати новий удар з боку РФ — повідомила Наталя Гуменюк.

Під час обстрілу були використані не тільки ракети повітряного базування, а й "Калібри". В Чорному морі на бойовому чергуванні окупанти тримають 5 ракетоносіїв. Скільки на борту споряджених "Калібрів" — в матеріалі.