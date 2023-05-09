Тактика россиян: Гуменюк рассказала, откуда враг начал запускать ракеты

Запуск ракеты. Фото: Владимир Струмковский / УНИАН

Враг начал запускать ракеты с новых направлений. Оккупанты пытаются найти для себя оптимальный вариант обхода украинских сил ПВО.

Об этом сообщила руководитель пресс-центра Сил охраны и обороны Оперативного командования "Юг" Наталья Гуменюк в эфире телемарафона.

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"Они пытаются использовать разные способы и направления. Заходят не только с юга, или из Каспия, как они обычно это делают — используют уже и северное направление. Также используют отвлекающие маневры с применением С-300. Таким образом пытаются распылить наше внимание и дезориентировать силы ПВО", — отметила Наталья Гуменюк.

Отметим, ночью враг нанес по Украине ракетный удар. Сегодня разные тыловые регионы могут оказаться под угрозой ракетных атак. В то же время враг может выдерживать паузу, чтобы создать дополнительное нервное напряжение. Когда ждать нового удара со стороны РФ — сообщила Наталья Гуменюк.

При обстреле были использованы не только ракеты воздушного базирования, но и "Калибры". В Черном море на боевом дежурстве оккупанты держат 5 ракетоносителей. Сколько на борту снаряженных "Калибров" — в материале.