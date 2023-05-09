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Гуменюк про ракетну загрозу: коли очікувати новий удар з боку РФ

9 травня 2023 12:20
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Анна Мурадова
Редактор
Гуменюк про ракетну загрозу: коли очікувати новий удар з боку РФ
Наталя Гуменюк на брифінгу. Фото: Юлія Браславська / Новини.LIVE
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор

Вночі ворог завдав по України ракетного удару. Наразі окупанти можуть "витримувати паузу" перед наступним обстрілом. 

Про це повідомила керівниця пресцентру Сил охорони та оборони Оперативного командування "Південь" Наталя Гуменюк в ефірі телемарафону. 

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"Вони мали потужні плани на 9 травня, щоб прозвітувати про свої якісь "перемоги". Ми знаємо про їх тяжіння до символізму тощо. Дійсно, продемонструвати техніку на парадах вони не можуть, то хотіли хоча б на полі бою, але й тут зазнали поразки. Тому ворог буде шукати будь-яку іншу "перемогу", — зазначила Гуменюк.

Речниця ОК "Південь", додала, що сьогодні різні тилові регіони можуть опинитись під загрозою ракетних атак. Водночас ворог може витримувати паузу, щоб створити додаткове нервове напруження. 

"Протягом дня може бути тривале очікування і коли вночі, до прикладу, або наступного дня всі розслабляться можуть завдати удару. Тому усвідомлюємо, що кожний сигнал повітряної тривоги обов’язковий до виконання", — резюмувала Наталя Гуменюк. 

Зазначимо, 8 та 9 травня 2023 року Національна поліція Одеської області посилить заходи безпеки, щоб забезпечити порядок під час відзначення Дня пам'яті та примирення і Дня перемоги над нацизмом у Другій світовій війні. Людей закликають дотримуватись вимог воєнного стану і норм чинного законодавства.

У лютому 2022 року, коли Росія розпочала повномасштабне вторгнення, однією з її головною метою було захоплення морських портів та виходу на Крим. Це дозволило б загрожувати економічній незалежності України, зупинити постачання зерна, олії, кукурудзи та створити загрозу голоду. Резніков розкрив деталі, як вдалось врятувати Одесу від окупантів. 

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