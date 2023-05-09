Гуменюк про ракетну загрозу: коли очікувати новий удар з боку РФ

Наталя Гуменюк на брифінгу. Фото: Юлія Браславська / Новини.LIVE

Вночі ворог завдав по України ракетного удару. Наразі окупанти можуть "витримувати паузу" перед наступним обстрілом.

Про це повідомила керівниця пресцентру Сил охорони та оборони Оперативного командування "Південь" Наталя Гуменюк в ефірі телемарафону.

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"Вони мали потужні плани на 9 травня, щоб прозвітувати про свої якісь "перемоги". Ми знаємо про їх тяжіння до символізму тощо. Дійсно, продемонструвати техніку на парадах вони не можуть, то хотіли хоча б на полі бою, але й тут зазнали поразки. Тому ворог буде шукати будь-яку іншу "перемогу", — зазначила Гуменюк.

Речниця ОК "Південь", додала, що сьогодні різні тилові регіони можуть опинитись під загрозою ракетних атак. Водночас ворог може витримувати паузу, щоб створити додаткове нервове напруження.

"Протягом дня може бути тривале очікування і коли вночі, до прикладу, або наступного дня всі розслабляться можуть завдати удару. Тому усвідомлюємо, що кожний сигнал повітряної тривоги обов’язковий до виконання", — резюмувала Наталя Гуменюк.

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