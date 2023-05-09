Гуменюк о ракетной угрозе: когда ждать нового удара со стороны РФ

Наталья Гуменюк на брифинге. Фото: Юлия Браславская / Новости.LIVE

Ночью враг нанес по Украине ракетный удар. Теперь оккупанты могут "выдерживать паузу" перед следующим обстрелом.

Об этом сообщила руководитель пресс-центра Сил охраны и обороны Оперативного командования "Юг" Наталья Гуменюк в эфире телемарафона.

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"Они имели мощные планы на 9 мая, чтобы отчитаться о своих "победах". Мы знаем об их тяготении к символизму и т.д. Действительно, продемонстрировать технику на парадах они не могут, хотели хотя бы на поле боя, но и здесь потерпели поражение. Поэтому враг будет искать любую другую "победу"", — отметила Гуменюк.

Представитель ОК "Юг" добавила, что сегодня различные тыловые регионы могут оказаться под угрозой ракетных атак. В то же время враг может выдерживать паузу, чтобы создать дополнительное нервное напряжение.

"В течение дня может быть длительное ожидание и когда ночью, например, или на следующий день все расслабятся могут нанести удар. Поэтому осознаем, что каждый сигнал воздушной тревоги обязателен для выполнения", — резюмировала Наталья Гуменюк.

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