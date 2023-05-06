Резніков розкрив деталі, як вдалось врятувати Одесу від окупантів

Олексій Резніков на брифінгу в Одесі. Фото: Юлія Браславська / Новини.LIVE

У лютому 2022 року, коли Росія розпочала повномасштабне вторгнення, однією з її головною метою було захоплення морських портів та виходу на Крим. Це дозволило б загрожувати економічній незалежності України, зупинити постачання зерна, олії, кукурудзи та створити загрозу голоду.

Про це заявив міністр оборони України Олексій Резніков у спецпроєкті "Рік. За кадром" Дмитра Комарова.

Читайте також:

Російські війська після захоплення Херсона рушили на Миколаїв, з метою надалі атакувати Одесу з води та суші. Проте українські захисники Миколаєва змогли зупинити наступ ворога. Також до рятування ситуації допомогли шторми, які розігралися в Чорному морі, не дозволивши російським військам провести десантну операцію з моря.

Однак загроза з моря залишалася, поки українські моряки не потопили крейсер "Москва". Це змусило Росію забути про десантну операцію з моря, оскільки її військові кораблі стали незахищеними.

"Стало зрозуміло: якщо він пішов на дно, то десантний корабель легко піде на дно. Десантна операція з моря стала б самогубством для росіян", — зазначив Олексій Резніков.

Поки всі деталі затоплення "Москви" розкривати поки що не можна, адже це допоможе підготувати ще кілька "сюрпризів" для окупантів. Однак після перемоги міністр оборони пообіцяв розкрити цікаві факти вдалої операції.

Нагадаємо, міністр оборони України Олексій Резніков висловив головне завдання міжнародної спільноти — зробити Чорне море регіоном безпеки. Він підкреслив, що безпека акваторії є важливим питанням для кожної країни, що розташовується в цьому регіоні, включаючи Україну, яка відкрита до обговорень на цю тему.