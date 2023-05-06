Резников раскрыл детали, как удалось спасти Одессу от оккупантов

Алексей Резников на брифинге в Одессе. Фото: Юлия Браславская / Новини.LIVE

В феврале 2022 года, когда Россия начала полномасштабное вторжение, одной из ее главной целью было захват морских портов и выхода в Крым. Это позволило бы угрожать экономической независимости Украины, остановить поставки зерна, растительного масла, кукурузы и создать угрозу голода.

Об этом заявил министр обороны Украины Алексей Резников в спецпроекте "Год. За кадром" Дмитрия Комарова.

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Российские войска после захвата Херсона двинулись на Николаев, с целью атаковать Одессу с воды и суши. Тем не менее украинские защитники Николаева смогли остановить наступление врага. Также к спасению ситуации помогли разыгравшиеся в Черном море штормы, не позволив российским войскам провести десантную операцию с моря.

Однако угроза с моря оставалась, пока украинский моряк не потопил крейсер "Москва". Это заставило Россию забыть о десантной операции по морю, поскольку ее военные корабли стали незащищенными.

"Стало понятно: если он пошел ко дну, то десантный корабль легко пойдет ко дну. Десантная операция с моря стала бы самоубийством для россиян", — отметил Алексей Резников.

Пока все детали затопления "Москвы" раскрывать пока нельзя, ведь это поможет подготовить еще несколько сюрпризов для оккупантов. Однако после победы министр обороны пообещал раскрыть любопытные факты удачной операции.

Напомним, министр обороны Украины Алексей Резников высказал главную задачу международного сообщества — сделать Черное море регионом безопасности. Он подчеркнул, что безопасность акватории является важным вопросом для каждой страны, которая находится в этом регионе, включая Украину, которая открыта для обсуждений на эту тему.