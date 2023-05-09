Ворог почав користуватись "Калібрами": скільки ракет залишилось в Чорному морі

Кораблі РФ у Чорному морі. Фото: google

Сьогодні вночі ворог завдав чергового ракетного удару по Україні. Під час обстрілу були використані не тільки ракети повітряного базування, а й "Калібри". В Чорному морі на бойовому чергуванні окупанти тримають 5 ракетоносіїв.

Про це повідомила керівниця пресцентру Сил охорони та оборони Оперативного командування "Південь" Наталя Гуменюк в ефірі телемарафону.

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Наразі в Чорному морі корабельне угруповання представляє 18 одиниці, серед яких 5 ракетоносіїв. Загроза ракетного удару — висока.

"З урахуванням того, що вночі вони трошки відстрілялися, але ще щонайменше 28 ракет типу "Калібр" тримають напоготові. Тому нагадаю — це високоточна зброя, яку ворог часто використовує по конкретних цілях та об’єктах критичної та військової інфраструктури, логістики — від таких об’єктів потрібно триматися трохи далі", — зазначила Наталя Гуменюк.

Нагадаємо, в ніч проти 8 травня ворог атакував Одещину крилатою ракетою Х-22. Окупанти могли вишукувати українські системи ППО для наступного удару високоточною зброєю.

Зазначимо, російські війська шукають нові методи, аби обходити українську ППО. Тому вони почали змінювати тактику повітряного терору.

Також ми писали, що міністр оборони України Олексій Резніков висловив головне завдання міжнародної спільноти — зробити Чорне море регіоном безпеки. Він підкреслив, що безпека акваторії є важливим питанням для кожної країни, що розташовується в цьому регіоні, включаючи Україну, яка відкрита до обговорень на цю тему.