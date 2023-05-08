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"Шукали ППО за допомогою Х-22": Гуменюк про ймовірний обстріл 9 травня

8 травня 2023 12:31
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор
"Шукали ППО за допомогою Х-22": Гуменюк про ймовірний обстріл 9 травня
Наталя Гуменюк на брифінгу. Фото: Юлія Браславська / Новини.LIVE
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор

Вночі 7 травня, ворог атакував Одещину крилатою ракетою Х-22. Окупанти могли вишукувати українські системи ППО, для наступного удару високоточною зброєю. 

Про це повідомила керівниця пресцентру Сил охорони та оборони Оперативного командування "Південь" Наталя Гуменюк в ефірі телемарафону. 

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"Дійсно можна порівняти, що при тому, що в морі знаходились ракетоносії з 32 "Калібрами", вони використовують Х-22 у якої похибка понад пів кілометра. Й те, що вони можуть застосувати високоточну зброю ми теж попереджали. Цілком ймовірно, що під час використання Х-22 вони могли виявити, де і як спрацює ППО для того, щоб вже високоточною зброєю обійти її", — зазначила Наталя Гуменюк. 

Обстріл Одещини

Нагадаємо, майже 100 рятувальників боролись з наслідками нічного ракетного удару по Одещині. Станом на ранок пожежу, яка спалахнула після влучання ракети типу Х-22 по одному зі складів логістичної інфраструктури, — ліквідовано. Що відомо про постраждалих — читайте в матеріалі.

Сьогодні, 8 травня, росіяни тримають на бойовому чергуванні в Чорному морі чотири ракетоносії. Загроза ракетного удару — висока.

Зазначимо, російські війська шукають нові методи, аби обходити українську ППО. Тому вони почали змінювати тактику повітряного терору.

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