"Шукали ППО за допомогою Х-22": Гуменюк про ймовірний обстріл 9 травня

Наталя Гуменюк на брифінгу. Фото: Юлія Браславська / Новини.LIVE

Вночі 7 травня, ворог атакував Одещину крилатою ракетою Х-22. Окупанти могли вишукувати українські системи ППО, для наступного удару високоточною зброєю.

Про це повідомила керівниця пресцентру Сил охорони та оборони Оперативного командування "Південь" Наталя Гуменюк в ефірі телемарафону.

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"Дійсно можна порівняти, що при тому, що в морі знаходились ракетоносії з 32 "Калібрами", вони використовують Х-22 у якої похибка понад пів кілометра. Й те, що вони можуть застосувати високоточну зброю ми теж попереджали. Цілком ймовірно, що під час використання Х-22 вони могли виявити, де і як спрацює ППО для того, щоб вже високоточною зброєю обійти її", — зазначила Наталя Гуменюк.

Обстріл Одещини

Нагадаємо, майже 100 рятувальників боролись з наслідками нічного ракетного удару по Одещині. Станом на ранок пожежу, яка спалахнула після влучання ракети типу Х-22 по одному зі складів логістичної інфраструктури, — ліквідовано. Що відомо про постраждалих — читайте в матеріалі.

Сьогодні, 8 травня, росіяни тримають на бойовому чергуванні в Чорному морі чотири ракетоносії. Загроза ракетного удару — висока.

Зазначимо, російські війська шукають нові методи, аби обходити українську ППО. Тому вони почали змінювати тактику повітряного терору.