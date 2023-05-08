"Искали ПВО с помощью Х-22": Гуменюк о предполагаемом обстреле 9 мая

Наталья Гуменюк на брифинге. Фото: Юлия Браславская / Новини.LIVE

Ночью 7 мая враг атаковал Одесщину крылатой ракетой Х-22. Оккупанты могли выискивать украинские системы ПВО, для последующего удара высокоточным оружием.

Об этом сообщила руководитель пресс-центра Сил охраны и обороны Оперативного командования "Юг" Наталья Гуменюк в эфире телемарафона.

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"Действительно можно сравнить, что при том, что в море находились ракетоносители с 32 "Калибрами", они используют Х-22 в которой погрешность более полукилометра. И то, что они могут применить высокоточное оружие мы тоже предупреждали. По всей вероятности, во время использования Х-22 они могли обнаружить, где и как сработает ПВО для того, чтобы уже высокоточным оружием обойти его", — отметила Наталья Гуменюк.

Обстрел Одесчины

Напомним, около 100 спасателей боролись с последствиями ночного ракетного удара по Одесчине. По состоянию на утро, пожар, вспыхнувший после попадания ракеты типа Х-22 по одному из складов логистической инфраструктуры, — ликвидирован. Что известно о пострадавших — читайте в материале.

Сегодня, 8 мая, россияне держат на боевом дежурстве в Черном море четыре ракетоносителя. Угроза ракетного удара высока.

Отметим, российские войска ищут новые методы, чтобы обходить украинскую ПВО. Поэтому они стали менять тактику воздушного террора.