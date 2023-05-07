Аби обходити українську ППО, Росія змінює тактику

Речниця Сил оборони півдня України Наталя Гуменюк. Фото: Новини.LIVE

Російські війська шукають нові методи, аби обходити українську ППО. Тому вони почали змінювати тактику повітряного терору.

Про це в ефірі "Єдиного марафону" розказала речниця Сил оборони півдня України Наталя Гуменюк.

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За її словами, останніми тижнями в Україні почастішали повітряні тривоги, бо окупанти активізували авіацію. Таким чином вони намагаються психологічно тиснути на населення.

"Те, що вони намагаються використовувати різні тактики говорить про те, що таким чином випробовують і виснажують нашу систему протиповітряної оборони, намагаються, так би мовити, знайти спосіб її обійти", — заявила Гуменюк.

Крім того, вона зазначила, що росіяни не мають великого запасу ракет і тому змушені змінювати тактику. У зв’язку з цим використовують те, що в них вже залишилося. Високоточну зброю економлять.

"Окупанти використовують свої залишки зброї й таким чином випробовують і вивіряють, де ж саме система протиповітряної оборони", — додала речниця.

Нагадаємо, вночі 7 травня ворог здійснив ракетний обстріл Миколаївської області. В результаті пошкоджено будівлю промислового підприємства.