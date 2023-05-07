Чтобы обходить украинскую ПВО, Россия меняет тактику

Пресс-секретарь Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк. Фото: Новини.LIVE

Российские войска ищут новые методы, чтобы обходить украинскую ПВО. Поэтому они стали менять тактику воздушного террора.

Об этом в эфире "Единого марафона" рассказала представитель Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк.

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По ее словам, в последние недели в Украине участились воздушные тревоги, потому что оккупанты активизировали авиацию. Таким образом они пытаются психологически давить на население.

"То, что они пытаются использовать разные тактики, говорит о том, что таким образом испытывают и истощают нашу систему противовоздушной обороны, пытаются, так сказать, найти способ ее обойти", — заявила Гуменюк.

Кроме того, она отметила, что у россиян нет большого запаса ракет и поэтому вынуждены менять тактику. В связи с этим используют то, что у них уже осталось. Высокоточное оружие экономят.

"Оккупанты используют свои остатки оружия и таким образом испытывают и выверяют, где же система противовоздушной обороны", — добавила спикер.

Напомним, ночью 7 мая враг совершил ракетный обстрел Николаевской области. В результате повреждено здание промышленного предприятия.