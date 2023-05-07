Ворог обстріляв Миколаївську область ракетами Х-22

Вогнеборці ліквідовують загоряння. Фото: ДСНС у Миколаївській області

Сьогодні вночі ворог здійснив ракетний обстріл Миколаївської області. В результаті пошкоджено будівлю промислового підприємства.

Про це повідомляє голова Миколаївської ОВА Віталій Кім.

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"П'ятьма ракетами Х-22, випущеними з літаків стратегічної авіації Ту-22М3, ворог атакував Ольшанську та Костянтинівську громади. Пошкоджено будівлю промислового підприємства, також зафіксовано влучання на відкритій території", — йдеться у повідомленні.

Крім того, в результаті обстрілу за межами підприємства спалахнула суха трава. Вогнеборці оперативно ліквідували загоряння.

Постраждалих немає. Наразі уточнюються всі пошкодження.

Нагадаємо, цього літа у Миколаївській області влада заборонила відвідувати пляжі та ліси, бо є ризик підірватися там на міні. Внутрішні водоймища залишаться відкритими.

Зазначимо, під час останнього нічного обстрілу Одеси, силам ППО вдалось знищити абсолютну більшість дронів-камікадзе. Бійці вчергове продемонстрували свій професіоналізм.