Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Одеса arrow Ворог обстріляв Миколаївську область ракетами Х-22: є влучання по об’єктах arrow

Ворог обстріляв Миколаївську область ракетами Х-22: є влучання по об’єктах

7 травня 2023 10:00
1dd1750c-0de6-41db-a726-796202f83d00 - Беженар Тетяна
Беженар Тетяна
журналіст
Ворог обстріляв Миколаївську область ракетами Х-22
Вогнеборці ліквідовують загоряння. Фото: ДСНС у Миколаївській області
1dd1750c-0de6-41db-a726-796202f83d00 - Беженар Тетяна
Беженар Тетяна
журналіст

Сьогодні вночі ворог здійснив ракетний обстріл Миколаївської області. В результаті пошкоджено будівлю промислового підприємства.

Про це повідомляє голова Миколаївської ОВА Віталій Кім.

Читайте також:

"П'ятьма ракетами Х-22, випущеними з літаків стратегічної авіації Ту-22М3, ворог атакував Ольшанську та Костянтинівську громади. Пошкоджено будівлю промислового підприємства, також зафіксовано влучання на відкритій території", — йдеться у повідомленні.

Крім того, в результаті обстрілу за межами підприємства спалахнула суха трава. Вогнеборці оперативно ліквідували загоряння.

Постраждалих немає. Наразі уточнюються всі пошкодження.

Нагадаємо, цього літа у Миколаївській області влада заборонила відвідувати пляжі та ліси, бо є ризик підірватися там на міні. Внутрішні водоймища залишаться відкритими.

Зазначимо, під час останнього нічного обстрілу Одеси, силам ППО вдалось знищити абсолютну більшість дронів-камікадзе. Бійці вчергове продемонстрували свій професіоналізм.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Оновлено

13:45 Чому сняться миші: значення сновидіння та знаки долі

Оновлено

23:01 Молитви на удачу: як вони працюють, правила читання, тексти, відео

Оновлено

21:59 Які знаки зодіаку найбільш сумісні, а кому краще уникати союзів

Новина з фото

16:20 Відкупився? Камалія показала дім, який їй залишив Мохаммад Захур після розлучення

23:40 Вакансії в ЗСУ: кого потребує українське військо

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

07:38 Рекордні борги за комунальні послуги: що пропонує уряд

16:11 Брати Суркіси програли суд: що чекає на "Динамо"

13:06 Медведєв істерично відреагував на виступ Зеленського та закликав до масового знищення

13:15 Мудрик може піти з "Челсі": українцем цікавляться кілька клубів

07:32Залужний розповів, скільки ракет Росія випустила по Україні під час останньої атаки

Актуальне по темі

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Допомогти розвивати CHILDREN HUB