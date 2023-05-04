Захист Одеси: військові продемонстрували, як відбивали нічну повітряну атаку
Сьогодні вночі силам ППО вдалось знищити абсолютну більшість дронів-камікадзе, що летіли по Одесі. Бійці вчергове продемонстрували свій професіоналізм.
Про це повідомляє Повітряне командування "Південь".
"Попри втому, напругу, небезпеку воїни зенітної ракетної Одеської бригади роблять свою справу, ризикуючи своїм життям, захищають повітряний простір країни. Воїни, бійці, захисники, які пишуть в реальному житті історію незалежності та перемоги. На відео — чергова бойова робота підрозділу бригади вночі 4 травня 2023 року", — йдеться в повідомленні.
Останнім часом почастішали атаки російських окупаційних військ на Україну із використанням дронів-камікадзе Shahed 136 і Shahed 131. Їх ворог запускає по наших містах та селах із різних напрямків. Російські загарбники показали, як відбувається запуск "Шахедів". Відповідні кадри, зняті військовими РФ.
Зазначимо, за ніч 4 травня ворог випустив по Одесі 15 Дронів-камікадзе один з них влучив в гуртожиток. Під час обстрілу ворог використовував нову тактику запускаючи "Шахеди" з напрямку Азовського моря.
Неодноразово окупанти озвучували своє бажання захопити Одесу. Навіть після всіх невдач на лінії фронту мрії у ворога не змінились. Братчук про лінію фронту й виклики для ППО — подробиці в матеріалі.