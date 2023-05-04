Захист Одеси: військові продемонстрували, як відбивали нічну повітряну атаку

Уламки збитого російського БпЛА. Фото: ОК "Південь"

Сьогодні вночі силам ППО вдалось знищити абсолютну більшість дронів-камікадзе, що летіли по Одесі. Бійці вчергове продемонстрували свій професіоналізм.

Про це повідомляє Повітряне командування "Південь".

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"Попри втому, напругу, небезпеку воїни зенітної ракетної Одеської бригади роблять свою справу, ризикуючи своїм життям, захищають повітряний простір країни. Воїни, бійці, захисники, які пишуть в реальному житті історію незалежності та перемоги. На відео — чергова бойова робота підрозділу бригади вночі 4 травня 2023 року", — йдеться в повідомленні.

Останнім часом почастішали атаки російських окупаційних військ на Україну із використанням дронів-камікадзе Shahed 136 і Shahed 131. Їх ворог запускає по наших містах та селах із різних напрямків. Російські загарбники показали, як відбувається запуск "Шахедів". Відповідні кадри, зняті військовими РФ.

Зазначимо, за ніч 4 травня ворог випустив по Одесі 15 Дронів-камікадзе один з них влучив в гуртожиток. Під час обстрілу ворог використовував нову тактику запускаючи "Шахеди" з напрямку Азовського моря.

Неодноразово окупанти озвучували своє бажання захопити Одесу. Навіть після всіх невдач на лінії фронту мрії у ворога не змінились. Братчук про лінію фронту й виклики для ППО — подробиці в матеріалі.