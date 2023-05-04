Защита Одессы: военные продемонстрировали, как отбивали ночную воздушную атаку
Сегодня ночью силам ПВО удалось уничтожить абсолютное большинство дронов-камикадзе, летевших на Одессу. Бойцы в очередной раз продемонстрировали свой профессионализм.
Об этом сообщает Воздушное командование "Юг".
"Несмотря на усталость, напряжение, опасность воины зенитной ракетной Одесской бригады делают свое дело, рискуя своей жизнью, защищают воздушное пространство страны. Воины, бойцы, защитники, пишущие в реальной жизни историю независимости и победы. На видео — очередная боевая работа подразделения бригады ночью 4 мая 2023 года", — говорится в сообщении.
В последнее время участились атаки российских оккупационных войск на Украину с использованием дронов-камикадзе Shahed 136 и Shahed 131. Их враг запускает по нашим городам и селам по разным направлениям. Российские захватчики показали, как происходит запуск "Шахедов". Соответствующие кадры сняты военными РФ.
Отметим, за ночь 4 мая враг выпустил по Одессе 15 дронов-камикадзе, один из них попал в общежитие. Во время обстрела враг использовал новую тактику, запуская "Шахеды" по направлению Азовского моря.
Неоднократно оккупанты озвучивали свое желание захватить Одессу. Даже после всех неудач на линии фронта мечты у врага не изменились. Братчук о линии фронта и вызовах для ПВО — подробности в материале.