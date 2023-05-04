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Защита Одессы: военные продемонстрировали, как отбивали ночную воздушную атаку

4 мая 2023 18:00
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор
Защита Одессы: военные продемонстрировали, как отбивали ночную воздушную атаку
Обломки сбитого российского БпЛА. Фото: ОК "Юг"
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор

Сегодня ночью силам ПВО удалось уничтожить абсолютное большинство дронов-камикадзе, летевших на Одессу. Бойцы в очередной раз продемонстрировали свой профессионализм.

Об этом сообщает Воздушное командование "Юг".

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"Несмотря на усталость, напряжение, опасность воины зенитной ракетной Одесской бригады делают свое дело, рискуя своей жизнью, защищают воздушное пространство страны. Воины, бойцы, защитники, пишущие в реальной жизни историю независимости и победы. На видео — очередная боевая работа подразделения бригады ночью 4 мая 2023 года", — говорится в сообщении.

В последнее время участились атаки российских оккупационных войск на Украину с использованием дронов-камикадзе Shahed 136 и Shahed 131. Их враг запускает по нашим городам и селам по разным направлениям. Российские захватчики показали, как происходит запуск "Шахедов". Соответствующие кадры сняты военными РФ.

Отметим, за ночь 4 мая враг выпустил по Одессе 15 дронов-камикадзе, один из них попал в общежитие. Во время обстрела враг использовал новую тактику, запуская "Шахеды" по направлению Азовского моря.

Неоднократно оккупанты озвучивали свое желание захватить Одессу. Даже после всех неудач на линии фронта мечты у врага не изменились. Братчук о линии фронта и вызовах для ПВО — подробности в материале.

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