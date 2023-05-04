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Одеса в планах ворога: Братчук про лінію фронту й виклики для ППО

4 травня 2023 11:04
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор
Одеса в планах ворога: Братчук про лінію фронту й виклики для ППО
Сергій Братчук на брифінгу в медіацентрі. Фото: Новини.LIVE
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор

Не одноразово окупанти озвучували своє бажання захопити Одесу. Навіть після всіх невдач на лінії фронту мрії у ворога не змінились. 

Про це в ефірі телемарафону заявив речник Одеської обласної військової адміністрації Сергій Братчук.

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"Наша лінія фронту сьогодні — це повітря, це Чорне море. У морі за ніч ворог збільшив своє угруповання з 5 до 8 кораблів і завів ракетоносій — можливий залп 8 "калібрів". Але мова зараз йде про атаку саме дронами-камікадзе, а що стосується ракет, то може бути залучена тактична та стратегічна авіації, що для нас є викликом", — зазначив Сергій Братчук. 

Крім того, речник Одеської ОВА повідомив, що в небі над Одещиною можна побачити військову авіацію. Втім, лякатися не треба, адже це не ворожі літаки, а наша авіація. Наразі в місті та області все спокійно, Сили оборони тримають ситуацію під контролем.

Нагадаємо, в Чорному морі корабельне угруповання ворога збільшено до 11, в тому числі нарощено присутність ракетоносіїв до 4 надводних.  Скільки ракет на їх борту — читайте в матеріалі

Також ми писали, що сьогодні вночі, 4 травня, російські окупанти атакували Одесу та Одеський район. Противник використовував ударні БпЛА типу Shahed-131/136.

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