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Одесса в планах врага: Братчук о линии фронта и вызовах для ПВО

4 мая 2023 11:04
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор
Одесса в планах врага: Братчук о линии фронта и вызовах для ПВО
Сергей Братчук на брифинге в медиацентре. Фото: Новини.LIVE
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор

Не единожды кафиры озвучивали свое желание захватить Одессу. Даже после всех неудач на линии фронта мечты у врага не изменились.

Об этом в эфире телемарафона заявил представитель Одесской областной военной администрации Сергей Братчук.

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"Наша линия фронта сегодня — это воздух, это Черное море. В море за ночь враг увеличил свою группировку с 5 до 8 кораблей и завел ракетоноситель — возможный залп 8 "калибров". Но речь сейчас идет об атаке именно дронами-камикадзе, а что касается ракет, то может быть привлечена тактическая и стратегическая авиации, что для нас является вызовом", — отметил Сергей Братчук.

Кроме того, спикер Одесской ОВА сообщил, что в небе над Одесчиной можно увидеть военную авиацию. Впрочем, пугаться не надо, ведь это не вражеские самолеты, а наша авиация. Пока в городе и области все спокойно, Силы обороны держат ситуацию под контролем.

Напомним, в Черном море корабельная группировка врага увеличена до 11, в том числе наращено присутствие ракетоносителей до 4 надводных. Сколько ракет на их борту — читайте в материале.

Также мы писали, что сегодня ночью, 4 мая, российские оккупанты атаковали Одессу и Одесский район. Противник использовал ударные БпЛА типа Shahed-131/136.

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