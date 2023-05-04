Загроза висока: в Чорному морі зросла кількість ракетоносіїв

Запуск ракети з корабля. Фото: google

Ніч в Одесі пройшла під обстріли дронами-камікадзе. Разом з тим ворог наростив потужність в Чорному морі.

Про це повідомив полковник Оперативного командування "Південь" ЗСУ Владислав Назаров.

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В Чорному морі корабельне угруповання ворога збільшено до 11, в тому числі нарощено присутність ракетоносіїв до 4 надводних. Відповідно, загальний імовірний залп "Калібрів" може сягати 32 ракети.

"Не нехтуємо сигналами повітряної тривоги, пам'ятаємо, що ворог підступний і готовий завдавати ударів не тільки по прифронтових територіях", — йдеться в повідомленні.

Зазвичай РФ тримає свої ракетоносії за 100-150 кілометрів від контрольованого Україною берега, ближче до Новоросійська. При цьому росіяни розосереджують свої корабельне угруповання.

Зазначимо, щоб збільшити кількість ракетоносіїв ворогові необхідно всього 2-3 години. Саме за цей час кораблі можуть вийти на бойове чергування.

Останнім часом почастішали атаки російських окупаційних військ на Україну із використанням дронів-камікадзе Shahed 136 і Shahed 131. Їх ворог запускає по наших містах та селах із різних напрямків. Російські загарбники показали, як відбувається запуск "Шахедів". Відповідні кадри, зняті військовими РФ.

Нагадаємо, сьогодні вночі, 4 травня, російські окупанти атакували Одесу та Одеський район. Противник використовував ударні БпЛА типу Shahed-131/136.

Також ми писали, що на тлі нещодавнього зростання кількості російських обстрілів по Україні Держдепартамент попереджає громадян США про підвищену загрозу ракетних атак.