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Загроза висока: в Чорному морі зросла кількість ракетоносіїв

4 травня 2023 10:28
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор
Загроза висока: в Чорному морі зросла кількість ракетоносіїв
Запуск ракети з корабля. Фото: google
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор

Ніч в Одесі пройшла під обстріли дронами-камікадзе. Разом з тим ворог наростив потужність в Чорному морі. 

Про це повідомив полковник Оперативного командування "Південь" ЗСУ Владислав Назаров. 

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В Чорному морі корабельне угруповання ворога збільшено до 11, в тому числі нарощено присутність ракетоносіїв до 4 надводних.  Відповідно, загальний імовірний залп "Калібрів" може сягати 32 ракети.

"Не нехтуємо сигналами повітряної тривоги, пам'ятаємо, що ворог підступний і готовий завдавати ударів не тільки по прифронтових територіях", — йдеться в повідомленні. 

Зазвичай РФ тримає свої ракетоносії за 100-150 кілометрів від контрольованого Україною берега, ближче до Новоросійська. При цьому росіяни розосереджують свої корабельне угруповання.    

Зазначимо, щоб збільшити кількість ракетоносіїв ворогові необхідно всього 2-3 години. Саме за цей час кораблі можуть вийти на бойове чергування. 

Останнім часом почастішали атаки російських окупаційних військ на Україну із використанням дронів-камікадзе Shahed 136 і Shahed 131. Їх ворог запускає по наших містах та селах із різних напрямків. Російські загарбники показали, як відбувається запуск "Шахедів". Відповідні кадри, зняті військовими РФ.

Нагадаємо, сьогодні вночі, 4 травня, російські окупанти атакували Одесу та Одеський район. Противник використовував ударні БпЛА типу Shahed-131/136.

Також ми писали, що на тлі нещодавнього зростання кількості російських обстрілів по Україні Держдепартамент попереджає громадян США про підвищену загрозу ракетних атак

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