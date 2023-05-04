Угроза высокая: в Черном море выросло количество ракетоносителей

Запуск ракеты с корабля. Фото: google

Ночь в Одессе прошла под обстрелы дронами-камикадзе. Вместе с тем враг нарастил мощь в Черном море.

Об этом сообщил полковник Оперативного командования "Юг" ВСУ Владислав Назаров.

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В Черном море корабельная группировка врага увеличена до 11, в том числе наращено присутствие ракетоносителей до 4 надводных. Соответственно, общий вероятный залп "Калибров" может достигать 32 ракет.

"Не пренебрегаем сигналами воздушной тревоги, помним, что враг коварен и готов наносить удары не только по прифронтовым территориям", — говорится в сообщении.

Обычно РФ держит свои ракетоносители в 100-150 километрах от контролируемого Украиной берега, ближе к Новороссийску. При этом россияне рассредоточивают свои корабельные группировки.

Отметим, чтобы увеличить количество ракетоносителей врагу необходимо всего 2-3 часа. Именно за это время корабли могут выйти на боевое дежурство.

В последнее время участились атаки российских оккупационных войск на Украину с использованием дронов-камикадзе Shahed 136 и Shahed 131. Их враг запускает по нашим городам и селам по разным направлениям. Российские захватчики показали, как происходит запуск "Шахедов". Соответствующие кадры, снятые военными РФ.

Напомним, сегодня ночью, 4 мая, российские кафиры атаковали Одессу и Одесский район. Противник использовал ударные БпЛА типа Shahed-131/136.

Также мы писали, что на фоне недавнего роста российских обстрелов по Украине Госдепартамент предупреждает граждан США о повышенной угрозе ракетных атак.