Нова тактика: Наталя Гуменюк про нічний обстріл Одеси

Наталя Гуменюк на брифінгу. Фото: Юлія Браславська / Новини.LIVE

За ніч 4 травня ворог випустив по Одесі 15 Дронів-камікадзе один з них влучив в гуртожиток. Під час обстрілу ворог використовував нову тактику запускаючи "Шахеди" з напрямку Азовського моря.

Про це Новини.LIVE дізнались на брифінгу Наталі Гуменюк.

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"Якщо коротко характеризувати ситуацію сьогоднішньої ночі — це відбулася в принципі передбачувана атака. Ми попереджали про те що ворог може застосувати в тому числі і дрони-камікадзе. Тому сили оборони і зокрема ППО були дійсно готові до швидкого оперативного реагування. Дрони були випущені з напрямку Азовського моря з використанням особливостей ландшафту. Вони намагалися запустити їх незвичайний спосіб через тимчасово окуповану територію Херсонщини такий обхідний маневр", — зазначила Наталя Гуменюк.

Речниця ОК "Південь" додала, що дрони запускали у три хвилі. Перша, щоб виявити ППО, друга, щоб його уразити й третя хвиля спрямовувалась вже саме по об’єктах.

"Те що це була помста, ми побачили на хвостовиках, там було чітко маркером позначено: "За Москву“, “За Кремль” з використанням символіки СВО. Це намагання перекласти відповідальність на Україну за ту квазіатаку, яку вони демонструють світу й намагаються просувати запланований собою наратив, що Україна атакує вже далеко за межами своєї території", — додала Гуменюк.

Не одноразово окупанти озвучували своє бажання захопити Одесу. Навіть після всіх невдач на лінії фронту мрії у ворога не змінились. Братчук про лінію фронту й виклики для ППО — подробиці в матеріалі.