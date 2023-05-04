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Новая тактика: Наталья Гуменюк о ночном обстреле Одессы

4 мая 2023 15:00
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор
Новая тактика: Наталья Гуменюк о ночном обстреле Одессы
Наталья Гуменюк на брифинге. Фото: Юлия Браславская / Новости.LIVE
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор

За ночь 4 мая враг выпустил по Одессе 15 дронов-камикадзе один из них попал в общежитие. Во время обстрела враг использовал новую тактику, запуская "Шахеды" по направлению Азовского моря.

Об этом Новости.LIVE узнали на брифинге Наталье Гуменюк.

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"Если коротко характеризовать ситуацию сегодняшней ночи — это произошла в принципе предполагаемая атака. Мы предупреждали о том, что враг может применить в том числе и дроны-камикадзе. Поэтому силы обороны и в частности ПВО были действительно готовы к быстрому оперативному реагированию. Дроны были выпущены из направления Азовского моря с использованием особенностей ландшафта. Они пытались запустить их необычный способ через временно оккупированную территорию Херсона такой обходной маневр", — отметила Наталья Гуменюк.

Представитель ОК "Юг" добавила, что дроны запускали в три волны. Первая, чтобы выявить ПВО, вторая, чтобы его поразить, и третья волна устремлялась уже именно по объектам.

"То, что это была месть, мы увидели на хвостовиках, там было четко маркером обозначено: "За Москву", "За Кремль" с использованием символики СВО. Это попытка переложить ответственность на Украину за ту квази атаку, которую они демонстрируют миру и пытаются продвигать запланированный нарратив, что Украина атакует уже далеко за пределами своей территории", — добавила Гуменюк.

Не единожды оккупанты озвучивали свое желание захватить Одессу. Даже после всех неудач на линии фронта мечты у врага не изменились. Братчук о линии фронта и вызовах для ПВО — подробности в материале.

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