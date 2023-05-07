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Враг обстрелял Николаевскую область ракетами Х-22: есть попадания по объектам

7 мая 2023 10:00
1dd1750c-0de6-41db-a726-796202f83d00 - Беженарь Татьяна
Беженарь Татьяна
журналист
Враг обстрелял Николаевскую область ракетами Х-22
Пожарные ликвидируют возгорание. Фото: ГСЧС в Николаевской области
1dd1750c-0de6-41db-a726-796202f83d00 - Беженарь Татьяна
Беженарь Татьяна
журналист

Сегодня ночью враг совершил ракетный обстрел Николаевской области. В результате повреждено здание промышленного предприятия.

Об этом сообщает глава Николаевской ОВА Виталий Ким.

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"Пятью ракетами Х-22, выпущенными из самолетов стратегической авиации Ту-22М3, враг атаковал Ольшанскую и Константиновскую громады. Повреждено здание промышленного предприятия, также зафиксировано попадание на открытой территории",  говорится в сообщении.

Кроме того, в результате обстрела за пределами предприятия вспыхнула сухая трава. Пожарные оперативно ликвидировали.

Пострадавших нет. В настоящее время уточняются все повреждения.

Напомним, этим летом в Николаевской области власти запретили посещать пляжи и леса, потому что есть риск подорваться там на мине. Внутренние водоемы останутся открытыми.

Отметим, во время последнего ночного обстрела Одессы силам ПВО удалось уничтожить абсолютное большинство дронов-камикадзе. Бойцы в очередной раз продемонстрировали свой профессионализм.

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