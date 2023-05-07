Враг обстрелял Николаевскую область ракетами Х-22: есть попадания по объектам
Сегодня ночью враг совершил ракетный обстрел Николаевской области. В результате повреждено здание промышленного предприятия.
Об этом сообщает глава Николаевской ОВА Виталий Ким.
"Пятью ракетами Х-22, выпущенными из самолетов стратегической авиации Ту-22М3, враг атаковал Ольшанскую и Константиновскую громады. Повреждено здание промышленного предприятия, также зафиксировано попадание на открытой территории", — говорится в сообщении.
Кроме того, в результате обстрела за пределами предприятия вспыхнула сухая трава. Пожарные оперативно ликвидировали.
Пострадавших нет. В настоящее время уточняются все повреждения.
Напомним, этим летом в Николаевской области власти запретили посещать пляжи и леса, потому что есть риск подорваться там на мине. Внутренние водоемы останутся открытыми.
Отметим, во время последнего ночного обстрела Одессы силам ПВО удалось уничтожить абсолютное большинство дронов-камикадзе. Бойцы в очередной раз продемонстрировали свой профессионализм.