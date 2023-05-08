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Загроза ракетного удару висока: скільки "Калібрів" напоготові в Чорному морі

8 травня 2023 11:58
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Анна Мурадова
Редактор
Загроза ракетного удару висока: скільки "Калібрів" напоготові в Чорному морі
Кораблі РФ в Чорному морі. Фото: google
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор

Сьогодні, 8 травня, росіяни тримають на бойовому чергуванні в Чорному морі чотири ракетоносії. Загроза ракетного удару — висока.

Про це повідомила пресслужба Військово-морських сил Збройних сил України. 

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  • в Чорному морі на бойовому чергуванні знаходиться 15 ворожих кораблів, серед яких 4 носії крилатих ракет "Калібр", загальний залп до 32 ракет;
  • в Азовському морі — 1 ворожий корабель;
  • в Середземному морі на бойовому чергуванні знаходиться до 5 ворожих кораблів, з них 1 носій крилатих ракет "Калібр", загальний залп до 4 ракет;
Кількість кораблів РФ в морях. Фото: ВМС ЗСУ
Кількість кораблів РФ в морях. Фото: ВМС ЗСУ

Ситуація може змінитися досить швидко, як і кількість "Калібрів". Також бойові пуски ворог може здійснювати безпосередньо з бухт поблизу тимчасово окупованого Севастополя. Тож ймовірність ракетних ударів залишається високою.    

Зазначимо, 8 та 9 травня 2023 року Національна поліція Одеської області посилить заходи безпеки, щоб забезпечити порядок під час відзначення Дня пам'яті та примирення і Дня перемоги над нацизмом у Другій світовій війні. Людей закликають дотримуватись вимог воєнного стану і норм чинного законодавства.

У лютому 2022 року, коли Росія розпочала повномасштабне вторгнення, однією з її головною метою було захоплення морських портів та виходу на Крим. Це дозволило б загрожувати економічній незалежності України, зупинити постачання зерна, олії, кукурудзи та створити загрозу голоду. Резніков розкрив деталі, як вдалось врятувати Одесу від окупантів. 

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