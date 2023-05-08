Загроза ракетного удару висока: скільки "Калібрів" напоготові в Чорному морі
Сьогодні, 8 травня, росіяни тримають на бойовому чергуванні в Чорному морі чотири ракетоносії. Загроза ракетного удару — висока.
Про це повідомила пресслужба Військово-морських сил Збройних сил України.
Скільки кораблів загрожують
- в Чорному морі на бойовому чергуванні знаходиться 15 ворожих кораблів, серед яких 4 носії крилатих ракет "Калібр", загальний залп до 32 ракет;
- в Азовському морі — 1 ворожий корабель;
- в Середземному морі на бойовому чергуванні знаходиться до 5 ворожих кораблів, з них 1 носій крилатих ракет "Калібр", загальний залп до 4 ракет;
Ситуація може змінитися досить швидко, як і кількість "Калібрів". Також бойові пуски ворог може здійснювати безпосередньо з бухт поблизу тимчасово окупованого Севастополя. Тож ймовірність ракетних ударів залишається високою.
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