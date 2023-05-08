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Угроза ракетного удара высока: сколько "Калибров" наготове в Черном море

8 мая 2023 11:58
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Анна Мурадова
Редактор
Угроза ракетного удара высока: сколько "Калибров" наготове в Черном море
Корабли РФ в Черном море. Фото: google
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор

Сегодня, 8 мая, россияне держат на боевом дежурстве в Черном море четыре ракетоносителя. Угроза ракетного удара высока.

Об этом сообщила пресс-служба Военно-морских сил Вооруженных сил Украины.

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  • в Черном море на боевом дежурстве находится 15 вражеских кораблей, среди которых 4 носителя крылатых ракет "Калибр", общий залп до 32 ракет;
  • в Азовском море — 1 вражеский корабль;
  • в Средиземном море на боевом дежурстве находится до 5 вражеских кораблей, из них 1 носитель крылатых ракет "Калибр", общий залп до 4 ракет;
Число кораблей РФ в морях. Фото: ВМС ВСУ
Число кораблей РФ в морях. Фото: ВМС ВСУ

Ситуация может измениться достаточно быстро, как и количество "Калибров". Также боевые пуски враг может производить непосредственно из бухт вблизи временно оккупированного Севастополя. Так что вероятность ракетных ударов остается высокой.

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