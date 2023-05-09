Враг начал пользоваться "Калибрами": сколько ракет осталось в Черном море

Корабли РФ в Черном море. Фото: google

Сегодня ночью, враг нанес очередной ракетный удар по Украине. При обстреле были использованы не только ракеты воздушного базирования, но и "Калибры". В Черном море на боевом дежурстве оккупанты держат 5 ракетоносителей.

Об этом сообщила руководитель пресс-центра Сил охраны и обороны Оперативного командования "Юг" Наталья Гуменюк в эфире телемарафона.

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В настоящее время в Черном море корабельная группировка представляет 18 единиц, среди которых 5 ракетоносителей. Угроза ракетного удара высока.

"С учетом того, что ночью они немного отстрелялись, но еще по меньшей мере 28 ракет типа "Калибр" держат наготове. Поэтому напомню — это высокоточное оружие, которое враг часто использует по конкретным целям и объектам критической и военной инфраструктуры, логистики — от таких объектов нужно держаться немного дальше", — отметила Наталья Гуменюк.

Напомним, в ночь на 8 мая враг атаковал Одесчину крылатой ракетой Х-22. Оккупанты могли выискивать украинские системы ПВО, для последующего удара высокоточным оружием.

Отметим, российские войска ищут новые методы, чтобы обходить украинскую ПВО. Поэтому они стали менять тактику воздушного террора.

Также мы писали, что министр обороны Украины Алексей Резников высказал главную задачу международного сообщества – сделать Черное море регионом безопасности. Он подчеркнул, что безопасность акватории является важным вопросом для каждой страны, которая находится в этом регионе, включая Украину, которая открыта для обсуждений на эту тему.