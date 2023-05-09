Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Одесса arrow Враг начал пользоваться "Калибрами": сколько ракет осталось в Черном море arrow

Враг начал пользоваться "Калибрами": сколько ракет осталось в Черном море

9 мая 2023 10:32
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор
Враг начал пользоваться "Калибрами": сколько ракет осталось в Черном море
Корабли РФ в Черном море. Фото: google
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор

Сегодня ночью, враг нанес очередной ракетный удар по Украине. При обстреле были использованы не только ракеты воздушного базирования, но и "Калибры". В Черном море на боевом дежурстве оккупанты держат 5 ракетоносителей.

Об этом сообщила руководитель пресс-центра Сил охраны и обороны Оперативного командования "Юг" Наталья Гуменюк в эфире телемарафона.

Читайте также:

В настоящее время в Черном море корабельная группировка представляет 18 единиц, среди которых 5 ракетоносителей. Угроза ракетного удара высока.

"С учетом того, что ночью они немного отстрелялись, но еще по меньшей мере 28 ракет типа "Калибр" держат наготове. Поэтому напомню — это высокоточное оружие, которое враг часто использует по конкретным целям и объектам критической и военной инфраструктуры, логистики — от таких объектов нужно держаться немного дальше", — отметила Наталья Гуменюк.

Напомним, в ночь на 8 мая враг атаковал Одесчину крылатой ракетой Х-22. Оккупанты могли выискивать украинские системы ПВО, для последующего удара высокоточным оружием.

Отметим, российские войска ищут новые методы, чтобы обходить украинскую ПВО. Поэтому они стали менять тактику воздушного террора.

Также мы писали, что министр обороны Украины Алексей Резников высказал главную задачу международного сообщества – сделать Черное море регионом безопасности. Он подчеркнул, что безопасность акватории является важным вопросом для каждой страны, которая находится в этом регионе, включая Украину, которая открыта для обсуждений на эту тему.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
обновлено:

13:45 Почему снятся мыши: значение сновидения и знаки судьбы

обновлено:

23:01 Молитвы на удачу: как они работают, правила чтения, тексты, видео

обновлено:

21:59 Какие знаки зодиака наиболее совместимы, а кому лучше избегать союзов

Новость с фото

16:20 Откупился? Камалия показала дом, который ей оставил Мохаммад Захур после развода

23:40 Вакансии в ВСУ: в ком нуждается украинское войско

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

16:11 Братья Суркисы проиграли суд: что ждет "Динамо"

07:38 Рекордные долги за коммунальные услуги: что предлагает правительство

13:06 Медведев истерически отреагировал на выступление Зеленского и призвал к массовому уничтожению

13:15 Мудрик может уйти из "Челси": украинцем интересуются несколько клубов

06:23 Украинцам анонсировали "достойные" пенсии: когда и при каких условиях

Актуальное по теме

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Помочь сейчас