Посилили розвідку та сховали кораблі: Гуменюк про загрозу з Чорного моря

Кораблі РФ в Чорному морі. Фото: google

В Чорному морі поменшало ворожих кораблів. Втім щоб збільшити кількість ракетоносіїв ворогові необхідно всього 2-3 години. Саме за цей час вони можуть вийти на бойове чергування.

Про це повідомила керівниця пресцентру Сил охорони та оборони Оперативного командування "Південь" Наталя Гуменюк в ефірі телемарафону.

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Корабельне угруповання в Чорному морі складається з вісьмох одиниць й не має жодного активного носія “Калібрів”. На цю мить всі ракетоносії заведені до пунктів базування.

"Корабельне угруповання готується й приміряє на себе російські порти. Втім вони дуже посилили розвідку і запускають безпілотні літальні апарати для обстеження моря. Це ще раз що контрнаступ їм привидівся не тільки по суші, а й по воді", — зазначила Наталя Гуменюк.

Ситуація може змінитися досить швидко, як і кількість "Калібрів". Також бойові пуски ворог може здійснювати безпосередньо з бухт поблизу тимчасово окупованого Севастополя. Тож ймовірність ракетних ударів залишається високою.

Зазначимо, російські військові продовжують порушувати принципи та правила ведення війни. Окупанти під приводом "евакуації" людей у Крим, створюють з них "живий щит".

Тим часом успішність українського контрнаступу ніяк не вплине на підтримку США. У випадку недосягнення поставлених цілей Америка буде з Україною стільки, скільки потрібно.

Нагадаємо, ворог почав запускати ракети з нових напрямків. Окупанти намагаються знайти для себе оптимальний варіант обходу українських сил ППО.