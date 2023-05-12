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Посилили розвідку та сховали кораблі: Гуменюк про загрозу з Чорного моря

12 травня 2023 10:24
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор
Посилили розвідку та сховали кораблі: Гуменюк про загрозу з Чорного моря
Кораблі РФ в Чорному морі. Фото: google
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор

В Чорному морі поменшало ворожих кораблів. Втім щоб збільшити кількість ракетоносіїв ворогові необхідно всього 2-3 години. Саме за цей час вони можуть вийти на бойове чергування.    

Про це повідомила керівниця пресцентру Сил охорони та оборони Оперативного командування "Південь" Наталя Гуменюк в ефірі телемарафону.

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Корабельне угруповання в Чорному морі складається з вісьмох одиниць й не має жодного активного носія “Калібрів”. На цю мить всі ракетоносії заведені до пунктів базування.

"Корабельне угруповання готується й приміряє на себе російські порти. Втім вони дуже посилили розвідку і запускають безпілотні літальні апарати для обстеження моря. Це ще раз що контрнаступ їм привидівся не тільки по суші, а й по воді", — зазначила Наталя Гуменюк. 

Ситуація може змінитися досить швидко, як і кількість "Калібрів". Також бойові пуски ворог може здійснювати безпосередньо з бухт поблизу тимчасово окупованого Севастополя. Тож ймовірність ракетних ударів залишається високою.   

Зазначимо, російські військові продовжують порушувати принципи та правила ведення війни. Окупанти під приводом "евакуації" людей у Крим, створюють з них "живий щит".  

Тим часом успішність українського контрнаступу ніяк не вплине на підтримку США. У випадку недосягнення поставлених цілей Америка буде з Україною стільки, скільки потрібно. 

Нагадаємо, ворог почав запускати ракети з нових напрямків. Окупанти намагаються знайти для себе оптимальний варіант обходу українських сил ППО.

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