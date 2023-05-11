Окупанти використовують людей як "живий щит", — Гуменюк

Примусова депортація українців. Фото: Reuters

Російські військові продовжують порушувати принципи та правила ведення війни. Окупанти під приводом "евакуації" людей у Крим, створюють з них "живий щит".

Про це повідомила керівниця пресцентру Сил охорони та оборони Оперативного командування "Південь" Наталя Гуменюк в ефірі телемарафону.

Читайте також:

"Вони намагаються евакуювати людей уздовж всієї лінії фронту, де вони прогнозують швидке просування ЗСУ. З цих людей вони створюють "живі щити" на глибших рубежах оборони. Вони обіцяють вивозити людей в Крим, але туди ніхто не доїжджає. Людей лишають там, де можуть бути розташовані підрозділи окупантів", — зазначила керівниця пресцентру ОК "Південь".

Зазначимо, розмови про контрнаступ ЗСУ неабияк лякають окупантів. Ворог активізував розвідку над Чорним морем.

Тим часом успішність українського контрнаступу ніяк не вплине на підтримку США. У випадку недосягнення поставлених цілей Америка буде з Україною стільки, скільки потрібно.

Нагадаємо, ворог почав запускати ракети з нових напрямків. Окупанти намагаються знайти для себе оптимальний варіант обходу українських сил ППО.