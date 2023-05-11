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Окупанти використовують людей як "живий щит", — Гуменюк

11 травня 2023 15:50
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор
Окупанти використовують людей як "живий щит", — Гуменюк
Примусова депортація українців. Фото: Reuters
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор

Російські військові продовжують порушувати принципи та правила ведення війни. Окупанти під приводом "евакуації" людей у Крим, створюють з них "живий щит".

Про це повідомила керівниця пресцентру Сил охорони та оборони Оперативного командування "Південь" Наталя Гуменюк в ефірі телемарафону. 

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"Вони намагаються евакуювати людей уздовж всієї лінії фронту, де вони прогнозують швидке просування ЗСУ. З цих людей вони створюють "живі щити" на глибших рубежах оборони. Вони обіцяють вивозити людей в Крим, але туди ніхто не доїжджає. Людей лишають там, де можуть бути розташовані підрозділи окупантів", — зазначила керівниця пресцентру ОК "Південь".

Зазначимо, розмови про контрнаступ ЗСУ неабияк лякають окупантів. Ворог активізував розвідку над Чорним морем.  

Тим часом успішність українського контрнаступу ніяк не вплине на підтримку США. У випадку недосягнення поставлених цілей Америка буде з Україною стільки, скільки потрібно. 

Нагадаємо, ворог почав запускати ракети з нових напрямків. Окупанти намагаються знайти для себе оптимальний варіант обходу українських сил ППО.

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