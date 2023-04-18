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РФ використовує цивільних як "щит", — Гуменюк

18 квітня 2023 12:05
- Рвачова Анастасія
Росія використовує українців на окупованих територіях як живий щит
Примусова депортація українців на територію РФ. Фото: Telegram Керівника Офісу Президента України
- Рвачова Анастасія

Ворог від початку війни не дотримувався її принципів та правил ведення, тож військові РФ планують прикриватись мирним населенням.  Це пов'язано з тим, що окупанти ховаються серед цивільних, чим можуть утворювати паніку серед людей.

Про це повідомила керівниця пресцентру Сил охорони та оборони Оперативного командування "Південь" Наталя Гуменюк.

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За її словами, результати боротьби з окупантами є кожен день, але робота ускладнюється тим, що ворог ховається та використовує мирних у якості живого щита.

"Не дивлячись на заяви про так звану евакуацію на територію РФ, це більше виглядає як депортація, бо не зрозуміло, куди насправді вивозять людей", — зазначила речниця "Півдня".

Гуменюк додала, що на нове місце дислокації окупанти перевозять з собою населення. Вони розміщуються у школах, лікарнях та профілакторіях. Також росіяни облаштовуються на перших поверхах багатоповерхівок, а на верхніх розміщують переселенців, створюючи живе прикриття.

"Після переселення ми спостерігаємо примусову паспортизацію, що є незаконним, бо відбувається шляхом фізичного тиску на людину. Але окупантів це не зупиняє", — наголосила Гуменюк.

Нагадаємо, Україна продовжує витискати російський флот з акваторії Чорного моря. Раніше речниця ОК "Південь" зазначала, що крейсер "Москва" переведений у підводне положення. Подальша робота українських військових спрямована на те, щоб панування російського флоту в Чорному морі було анульоване.

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