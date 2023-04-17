Ситуація в Одеській області контрольована Силами оборони

Сили оборони на варті. Фото: Оперативне командування "Південь"

Безпекова ситуація в Одеській області контрольована. Ніч минула без обстрілів та сигналів повітряної тривоги.

Про це повідомив речник Одеської ОВА Сергій Братчук.

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За його словами українській військові продовжують виконувати поставлені на них задачі щодо захисту територіальної цілісності України.

"Станом на ранок 17 квітня ситуація в Одесі та області повністю контрольована. Сили оборони на варті безпеки. Всі об’єкти критичної інфраструктури працюють у штатному режимі", — зазначив Сергій Братчук.

Зазначимо, що напередодні ворог вивів у Чорне море 11 кораблів. Серед них 2 підводні ракетоносії. В Оперативному командуванні зазначають, що рівень ракетної небезпеки при такій кількості флоту досить високий, імовірність повторних обстрілів прифронтових та тилових деокупованих територій залишається.

Нагадаємо, Україна продовжує витискати російський флот з акваторії Чорного моря.

"Робота українських військових у Чорному моря спрямована на те, аби повністю анулювати перебування російського флоту в ньому", — зазначила Наталя Гуменюк.

Речниця ОК "Південь" нагадала, що крейсер "Москва" переведений у підводне положення. Подальша робота українських військових спрямована на те, щоб панування російського флоту в Чорному морі було анульоване.