Братчук: ситуація в Одеській області контрольована Силами оборони
Безпекова ситуація в Одеській області контрольована. Ніч минула без обстрілів та сигналів повітряної тривоги.
Про це повідомив речник Одеської ОВА Сергій Братчук.
За його словами українській військові продовжують виконувати поставлені на них задачі щодо захисту територіальної цілісності України.
"Станом на ранок 17 квітня ситуація в Одесі та області повністю контрольована. Сили оборони на варті безпеки. Всі об’єкти критичної інфраструктури працюють у штатному режимі", — зазначив Сергій Братчук.
Зазначимо, що напередодні ворог вивів у Чорне море 11 кораблів. Серед них 2 підводні ракетоносії. В Оперативному командуванні зазначають, що рівень ракетної небезпеки при такій кількості флоту досить високий, імовірність повторних обстрілів прифронтових та тилових деокупованих територій залишається.
Нагадаємо, Україна продовжує витискати російський флот з акваторії Чорного моря.
"Робота українських військових у Чорному моря спрямована на те, аби повністю анулювати перебування російського флоту в ньому", — зазначила Наталя Гуменюк.
Речниця ОК "Південь" нагадала, що крейсер "Москва" переведений у підводне положення. Подальша робота українських військових спрямована на те, щоб панування російського флоту в Чорному морі було анульоване.