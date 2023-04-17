Ситуация в Одесской области контролируется силами обороны

Силы обороны на страже. Фото: Оперативное командование "Юг"

Оперативная ситуация в Одесской области контролируемая. Ночь прошла без обстрелов и сигналов воздушной тревоги.

Об этом сообщил спикер Одесской ОВА Сергей Братчук.

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По его словам, украинской военные продолжают выполнять поставленные на них задачи по защите территориальной целостности Украины.

"По состоянию на утро 17 апреля ситуация в Одессе и области полностью контролируемая. Силы обороны на страже безопасности. Все объекты критической инфраструктуры работают в штатном режиме", — отметил Сергей Братчук.

Отметим, что накануне враг вывел в Черное море 11 кораблей. Среди них 2 подводных ракетоносителя. В Оперативном командовании отмечают, что уровень ракетной опасности при таком количестве флота достаточно высок, вероятность повторных обстрелов прифронтовых и тыловых деоккупированных территорий остается.

Напомним, Украина продолжает выжимать российский флот из акватории Черного моря.

"Работа украинских военных в Черном море направлена на то, чтобы полностью аннулировать пребывание российского флота в нем", — отметила Наталья Гуменюк.

Представитель ОК "Юг" напомнила, что крейсер "Москва" переведен в подводное положение. Дальнейшая работа украинских военных направлена на то, чтобы господство российского флота в Черном море было аннулировано.