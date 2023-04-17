Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Главная arrow Одесса arrow Братчук: ситуация в Одесской области контролируется Силами обороны arrow

Братчук: ситуация в Одесской области контролируется Силами обороны

17 апреля 2023 10:10
4349855e-4cc7-4784-c7a5-bcf267c5d400 - Беженар Татьяна
Беженар Татьяна
журналист
Ситуация в Одесской области контролируется силами обороны
Силы обороны на страже. Фото: Оперативное командование "Юг"
4349855e-4cc7-4784-c7a5-bcf267c5d400 - Беженар Татьяна
Беженар Татьяна
журналист

Оперативная ситуация в Одесской области контролируемая. Ночь прошла без обстрелов и сигналов воздушной тревоги.

Об этом сообщил спикер Одесской ОВА Сергей Братчук.

Читайте также:

По его словам, украинской военные продолжают выполнять поставленные на них задачи по защите территориальной целостности Украины.

"По состоянию на утро 17 апреля ситуация в Одессе и области полностью контролируемая. Силы обороны на страже безопасности. Все объекты критической инфраструктуры работают в штатном режиме", — отметил Сергей Братчук.

Отметим, что накануне враг вывел в Черное море 11 кораблей. Среди них 2 подводных ракетоносителя. В Оперативном командовании отмечают, что уровень ракетной опасности при таком количестве флота достаточно высок, вероятность повторных обстрелов прифронтовых и тыловых деоккупированных территорий остается.

Напомним, Украина продолжает выжимать российский флот из акватории Черного моря.

"Работа украинских военных в Черном море направлена на то, чтобы полностью аннулировать пребывание российского флота в нем", — отметила Наталья Гуменюк.

Представитель ОК "Юг" напомнила, что крейсер "Москва" переведен в подводное положение. Дальнейшая работа украинских военных направлена на то, чтобы господство российского флота в Черном море было аннулировано.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

15:46 Каменских впервые прокомментировала развод с Потапом: рэпер не стал молчать

13:06 В Институте демографии сообщили, что Украина находится на грани смены этнического состава нации

12:45 Когда сажать картошку в апреле 2023 года: лучшие даты и важные нюансы

15:25 Только одна категория: кто из украинцев может отказаться от повестки на улице

23:13 Курс изменится: что будет с долларом перед Пасхой

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

17:31 Усик с женой покинули Украину: опубликован прощальный снимок

11:45 Мудрик может уйти из "Челси": на украинца претендуют два клуба

13:36 Какие денежные выплаты гарантирует государство военным после демобилизации в 2023 году: список

09:52 Число ликвидированных оккупантов приближается к 180 тысячам: Генштаб обнародовал новую статистику

15:55 Кто из мужчин сможет получить отсрочку от службы на пять лет: закон

Актуальное по теме

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Допомогти розвивати CHILDREN HUB