Братчук: ситуация в Одесской области контролируется Силами обороны
Оперативная ситуация в Одесской области контролируемая. Ночь прошла без обстрелов и сигналов воздушной тревоги.
Об этом сообщил спикер Одесской ОВА Сергей Братчук.
По его словам, украинской военные продолжают выполнять поставленные на них задачи по защите территориальной целостности Украины.
"По состоянию на утро 17 апреля ситуация в Одессе и области полностью контролируемая. Силы обороны на страже безопасности. Все объекты критической инфраструктуры работают в штатном режиме", — отметил Сергей Братчук.
Отметим, что накануне враг вывел в Черное море 11 кораблей. Среди них 2 подводных ракетоносителя. В Оперативном командовании отмечают, что уровень ракетной опасности при таком количестве флота достаточно высок, вероятность повторных обстрелов прифронтовых и тыловых деоккупированных территорий остается.
Напомним, Украина продолжает выжимать российский флот из акватории Черного моря.
"Работа украинских военных в Черном море направлена на то, чтобы полностью аннулировать пребывание российского флота в нем", — отметила Наталья Гуменюк.
Представитель ОК "Юг" напомнила, что крейсер "Москва" переведен в подводное положение. Дальнейшая работа украинских военных направлена на то, чтобы господство российского флота в Черном море было аннулировано.