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Ворог може посилити тиск у святкові дні: Гуменюк про кількість кораблів РФ в Чорному морі

15 квітня 2023 11:00
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор
Ворог може посилити тиск у святкові дні: Гуменюк про кількість кораблів РФ в Чорному морі
Підводний човен в Чорному морі. Фото: Владислав Назаров / Telegram
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор

Ворог збільшив корабельне угруповання в Чорному морі до 12 кораблів. Військові закликають громадян свідомо ставитись до сигналів повітряної тривоги. 

Про це повідомила керівниця пресцентру Сил охорони та оборони Оперативного командування "Південь" Наталя Гуменюк в ефірі телемарафону. 

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Наразі росіяни вивели на службу два підводних ракетоносії. Це означає що 8 "Калібрів" готові до запуску.  

"Ситуація в морі може змінюватись досить оперативно. Дві-три години достатньо для того, щоб збільшилась кількість ракетоносіїв, тому стежити за нею потрібно постійно й ми це робимо й оперативно інформуємо. Ігнорувати сигнали повітряної  тривоги звісно не можна, слід усвідомлювати, що у ворога немає нічого святого й вони цілком ймовірно можуть посилити тиск саме й святкові дні", — зазначила Наталя Гуменюк. 

Як зазначала речниця ОК "Південь", виявлення пусків ракет із підводних човнів дуже ускладнене для роботи нашої протиповітряної оборони. Тому в разі тривоги необхідно діяти швидко і оперативно.   

Зазвичай РФ тримає свої ракетоносії за 100-150 кілометрів від контрольованого Україною берега, ближче до Новоросійська. При цьому росіяни розосереджують свої корабельне угруповання.   

Торішній трагічний досвід довів одеситам, що ніякі святі дні не зупинять терористів. 23 квітня 2022 року, за день до Великодня, російська ракета влучила в ЖК "Тірас" й забрала життя мирних людей. До свята, в цьому році так само зростає напруга, адже скупчення людей може стати мішенню для ворога. Чи слід очікувати на обстріл — читайте в матеріалі

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