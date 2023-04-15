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Враг может усилить давление в праздничные дни: Гуменюк о количестве кораблей РФ в Черном море

15 апреля 2023 11:00
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор
Враг может усилить давление в праздничные дни: Гуменюк о количестве кораблей РФ в Черном море
Подводная лодка в Черном море. Фото: Владислав Назаров
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор

Враг увеличил корабельную группировку в Черном море до 12 кораблей. Военные призывают граждан сознательно относиться к сигналам воздушной тревоги.

Об этом сообщила руководитель пресс-центра Сил охраны и обороны Оперативного командования "Юг" Наталья Гуменюк в эфире телемарафона.

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"Ситуация в море может меняться достаточно оперативно. Два-три часа достаточно для того, чтобы увеличилось количество ракетоносителей, поэтому следить за ней нужно постоянно и мы это делаем и оперативно информируем. Игнорировать сигналы воздушной тревоги, конечно, нельзя, следует осознавать, что у врага нет ничего святого и они по всей вероятности могут усилить давление именно и праздничные дни", — отметила Наталья Гуменюк.

Как отмечала спикер ОК "Юг", обнаружение пусков ракет с подлодок очень затруднено для работы нашей противовоздушной обороны. Поэтому при тревоге необходимо действовать быстро и оперативно.

Обычно Россия держит свои ракетоносители в 100-150 километрах от контролируемого Украиной берега, ближе к Новороссийску. При этом россияне рассредоточивают свои корабельные группировки.

Прошлогодний трагический опыт доказал одесситам, что никакие святые дни не остановят террористов. 23 апреля 2022 года, за день до Пасхи, российская ракета попала в ЖК Тирас и унесла жизни мирных людей. К празднику, в этом году также растет напряжение, ведь скопление людей может стать мишенью для врага. Следует ли ожидать обстрела — читайте в материале.

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