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РФ использует гражданских как "щит", — Гуменюк

18 апреля 2023 12:05
- Рвачова Анастасия
Россия использует украинцев на оккупированных территориях как живой щит
Принудительная депортация украинский на территорию РФ. Фото: Telegram Руководителя Офиса Президента Украины
- Рвачова Анастасия

Враг с начала войны не соблюдал ее принципы и правила ведения, поэтому военные РФ планируют прикрываться мирным населением. Это связано с тем, что оккупанты скрываются среди гражданских, чем могут образовывать панику среди людей.

Об этом сообщила руководитель пресс-центра Сил охраны и обороны Оперативного командования "Юг" Наталья Гуменюк.

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По ее словам, результаты борьбы с оккупантами видны каждый день, но работа усложняется тем, что враг прячется и использует мирных в качестве живого щита.

"Несмотря на заявления о так называемой эвакуации на территорию РФ, это больше выглядит как депортация, потому что непонятно куда на самом деле вывозят людей", — отметила пресс-секретарь " Юга".

Гуменюк добавила, что на новое место дислокации оккупанты перевозят с собой население. Они размещаются в школах, больницах и профилакториях. Также россияне обустраиваются на первых этажах многоэтажек, а на верхних размещают переселенцев, создавая живое прикрытие.

"После переселения мы наблюдаем принудительную паспортизацию, которая является незаконной, потому что происходит путем физического давления на человека. Но кафиров это не останавливает", — подчеркнула Гуменюк.

Напомним, Украина продолжает выжимать российский флот из акватории Черного моря. Ранее пресс-секретарь ОК "Юг" отмечала, что крейсер "Москва" переведен в подводное положение. Дальнейшая работа украинских военных направлена на то, чтобы господство российского флота в Черном море было аннулировано.

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